Dead by Daylight: Fähigkeiten und Perks von The Blight und Felix Richter

Das 17. Kapitel Dead by Daylight: Descend Beyond steht in den Startlöchern und bringt einen neuen Killer gemeinsam mit einem neuen Survivor. Wir zeigen euch, welche Fähigkeiten und Perks The Blight und der Überlebende Felix Richter zu bieten haben.

The Blight: Fähigkeit, Perks und Mori

Mit dem 21. DbD-Killer The Blight alias Talbot Grimes findet ein alter Bekannter in das asymmetrische Horrorspiel. Auch bekannt als der Alchemist macht er seinem Namen alle Ehre, denn mithilfe des aus den Halloween-Events bekannten Eiter-Serums verleiht er sich übermenschliche Kraft und Geschwindigkeit.

Die Fähigkeit

Die einzigartige Power des neuen Killer ist die sogenannte Blighted Corruption. Durch Aktivieren der Fähigkeiten-Taste bewirkt der Skill eine schnelle Vorwärtsbewegung. Trifft der Killer in diesem Modus auf ein Hindernis, stößt er sich davon nahezu Flummi-mäßig ab.

In dieser Zeit kann The Blight jedoch keinen Schlag ausführen und er verbraucht einen Token. Die Tokens laden sich nach gewisser Zeit auf 5 Stück wieder auf.

Seine Spezialattacke ist der Lethal Rush. Nach diesem Run kann der Killer direkt einen Schlag ausführen, allerdings nur, wenn er zuvor mit einem Hindernis kollidiert ist.

Die Perks

Fluch: Blood Favor – Wenn ein Überlebender getroffen wurde, können Paletten im Umkreis von 16 Metern für 15 Sekunde n von dem Überlebenden nicht heruntergezogen werden. Der Perk hat einen Cooldown von 60/50/40 Sekunden .

– Wenn ein Überlebender getroffen wurde, können Paletten im Umkreis von für n von dem Überlebenden nicht heruntergezogen werden. Der Perk hat einen Cooldown von . Fluch: Undying – Wenn dieser Perk aktiv ist, werden die Auren von Überlebenden die sich im Umkreis von 2 Metern eines beliebigen Totems befinden für 4/5/6 Sekunden enthüllt.

– Wenn dieser Perk aktiv ist, werden die Auren von Überlebenden die sich im Umkreis von eines beliebigen Totems befinden für enthüllt. Dragon’s Grip: Nachdem der Killer einen Generator getreten hat, wird der nächste Überlebende, der innerhalb von 30 Sekunden an diesem Gen beginnt zu arbeiten, schreien und für 4 Sekunden seinen Standort verraten. Außerdem erhält der Betroffene den Status Gefährdet für 60 Sekunden. Der Perk hat einen Cooldown von 120/100/80 Sekunden.

Felix Richter: Einzigartige Perks

Als neuer Überlebender findet der erste Deutsche seinen Weg in „Dead by Daylight“: Felix Richter. Der aus dem bayrischen Coburg stammende Blondschopf ist ein meisterhafter Architekt, der in einem mysteriösen Nebel verschwand und nun sein Dasein in der Welt von „Dead by Daylight“ fristet. Seine einzigartigen Vorteile basieren auf seinem entschlossenen, kreativen Wesen:

Visionary – Der Überlebende sieht die Auren der Generatoren innerhalb von 32 Metern . Immer, wenn ein Gen fertiggestellt wurde, wir hat der Perk einen Cooldown von 20/18/16 Sekunden .

– Der Überlebende sieht die Auren der Generatoren innerhalb von . Immer, wenn ein Gen fertiggestellt wurde, wir hat der Perk einen Cooldown von . Desperate Measures – Für jeden verletzten, aufgehängten oder sterbenden Überlebenden erhöht sich die Geschwindigkeit fürs Heilen und Abhaken um 10/12/14 Prozent .

– Für jeden verletzten, aufgehängten oder sterbenden Überlebenden erhöht sich die Geschwindigkeit fürs Heilen und Abhaken um . Built to Last: Einmal pro Versuch füllt ein aufgebrauchter Gegenstand nach 10 Sekunden 30/40/50 Prozent seiner Ladungen wieder auf.

Dead by Daylight: Neuer Killer heißt The Blight und ihr kennt ihn bereits

Release von Dead by Daylight: Descend Beyond

Bisher ist übrigens nichts über eine neue Map bekannt. Als offizielles Material liegt weiterhin nur ein kurzer Teaser vor, der das neue Kapitel ankündigt und die ersten Ausschnitte zu The Blight und Felix Richter auf den PTB-Servern.

Wann erscheint Kapitel 17: Descend Beyond? Bisher ist nur bekannt, dass das neue „Dead by Daylight“-Chapter im September 2020 erscheinen soll.