Dead by Daylight kündigt mysteriösen Killer für 17. Kapitel an

Es ist mal wieder so weit: Dead by Daylight wird in nächster Zeit ein neues Chapter erhalten. Das 17. Kapitel wurde nun mit einem ersten Teaser-Trailer angekündigt und gewährt anscheinend einen ersten, wenn auch sehr unscharfen Blick, auf den neuen Killer.

Dead by Daylight: Neuer Killer mit Kapitel 17

Schmale 17 Sekunden ist der Teaser lang, also wie gewohnt kurz und nur bedingt aussagekräftig. In den kleinen Anspielungen vor jeder offiziellen „Dead by Daylight“-Ankündigung erhalten wir nämlich meist nur einen Bruchteil dessen zu sehen, was schlussendlich in Form eines neuen Killers, eines Überlebenden und einer Map in dem neuen Chapter landet.

Zu sehen und zu hören ist diesmal der Schatten eines Mannes oder einer Kreatur, die sich schleppend und scheinbar vor Schmerzen stöhnend vorwärts bewegt. Kurz zuvor hört man das vermeintliche Geräusche einer Injektion und von zerbrechendem Glas.

Wer könnt der neue Killer sein? Durch den vermeintlichen Spritzen-Sound und dem Geräusch einer zerberstenden Flasche vermuten nun viele eine Art Alchemist, der sich eine Substanz verabreicht hat, die ihn in den potenziellen Killer verwandelt hat. Deshalb kommt unter den Spielern auch erneut die Theorie des Werwolfs auf, der schon so lange von Spielern gewünscht ist. Interessant ist auch die Vermutung von Dr. Jekyll und Mr. Hyde, die sowohl Killer als auch Überlebender sein könnten.

Wann erscheint das 17. Kapitel für Dead by Daylight? Ein Release für das neue Chapter steht zwar noch nicht fest, allerdings können wir mit der offiziellen Ankündigung am 20. August um 18 Uhr deutscher Zeit rechnen. An diesem Tag haben die Entwickler dazu eingeladen, in den Nebel zu gehen und das Rätsel um den neuen mysteriösen Killer aufzudecken.

Bis dahin können sich Spieler vorerst wieder an das alte Ranking- und Matchmaking-System gewöhnen, das aufgrund der zahlreichen Mängel an der neuen Version wieder zurückgebracht wurde. Außerdem steht ab sofort plattformübergreifendes Crossplay für den Horrortitel zur Verfügung.