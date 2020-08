Dead by Daylight: Neuer Killer heißt The Blight und ihr kennt ihn bereits

Zugegeben: Wir standen bei Veröffentlichung des ersten Teaser-Trailers zum neuen Dead by Daylight-Killer ziemlich auf dem Schlauch. Die dubiose Optik durch schummriges Gewebe, das Spritzengeräusch und das Zerbrechen von Glas – irgendwie hat da schon was geklingelt.

Doch richtig laut geläutet hat es erst mit der Bekanntgabe des Namens für den neuen mordenden DbD-Charakter: The Blight. Und da fiel es uns wie Schuppen von den Augen …

Der neue Killer: The Blight im Chapter Descend Beyond

Seit gestern steht der 21. Killer mit Namen The Blight alias Talbot Grimes alias The Alchemist auf den PTB-Servern von „Dead by Daylight“ zur Verfügung. Einige Streamer und YouTuber haben den neuen Charakter deshalb schon etwas genauer in Augenschein genommen und seine Fähigkeiten samt Perks und Mori bereits ausführlicher präsentiert:

Warum kommt euch der Killer bekannt vor? Bei diesem Anblick müsste es bei einigen langjährigen DbD-Spieler nun ausführlich klingeln, denn ja: Ihr kennt den Killer bereits. Immerhin ist The Blight kein lizenzierter Killer, sondern entspringt der hauseigenen Lore. Deshalb wurde die Geschichte des Alchemisten bereits in dem 1. Archiv-Folianten namens „Der Hunger“ erzählt und der Charakter somit vorzeitig angeteasert.

Doch das Ganze geht noch weiter zurück: Wer kann sich an das gleichnamige alljährliche Blight-Event aka Die heilige Fäulnis an Halloween erinnern, bei dem die Entität von den pulsierenden, widerlichen Pustelblumen befallen wird? Wer sich die Foliant-Erinnerung des Alchemisten anhört, wird feststellen, dass wir The Blight dort bereits als mysteriösen Kapuzenträger in der zugehörigen Cutscene begegnet sind:

Dead by Daylight hat The Blight bereits 2018 vorgestellt

Wir kennen den Alchemisten also schon eine ganze Weile als den, der uns die coolen, faulenden Halloween-Skins für die anderen Charaktere beschert hat. Warum? Weil Talbot Grimes aka The Blight mit dem Nektar der Pustelblumen Experimente an den Killern durchführte, bevor er sich das Serum selbst injiziert hat.

So sehen die Skins des Events Die Heilige Fäule aus. © Behaviour Interactive

Kurz gesagt: The Blight ist das Resultat einer Mutation durch das Eiterserum, sieht dementsprechend widerlich aus und findet mit dem Kapitel „Descend Beyond“ nach zwei Jahren nun endlich als neuer Todbringer in das Horrorspiel.

The Blight als neuer Killer in Dead by Daylight. © Behaviour Interactive

Enthüllung des Killers heute Abend

Obwohl wir bereits jetzt so gut Bescheid wissen und The Blight auf den PTB-Servern sogar schon spielbar ist, erfolgt die offizielle Vorstellung erst am heutigen 20. August um 18:00 Uhr deutscher Zeit auf dem Twitch-Channel von „Dead by Daylight“.

Veröffentlicht werden soll das neue Chapter im September 2020, also noch rechtzeitig vor Halloween. Neben dem eitrigen Killer, sollte der neue DLC dann auch eine weitere Map sowie einen neuen Überlebenden enthalten.