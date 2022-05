Dead by Daylight: Jagd euch schon bald Albert Wesker aus Resident Evil?

Dead by Daylight ist ein Spiel, das eine faszinierende Balance findet zwischen einer Reihe von originellen Schreckgestalten und durchaus bekannten, sowie beliebten Horrorfiguren. Unter letztere fallen Franchise wie Hellraiser, Stranger Things und Silent Hill.

Ein besonders beliebtes Crossover im Spiel war mitunter die Resident Evil-Reihe, welches Nemesis, Jill Valentine, Leon S. Kennedy und das Raccoon City Police Department zum asymmetrischen Multiplayer brachte. Nun ist ein zweites Kapitel aus der Capcom-Reihe auf dem Weg, wie das Entwicklerstudio Behaviour Interactive im neuesten Anniversary-Stream diese Woche bekannt gab.

Das zweite Resident Evil-Kapitel

Am Dienstag kündigten die Entwickler*innen im Stream Project W an – ein neues Kapitel, das noch in diesem Jahr erscheinen soll. Leider nannten sie noch keine weiteren konkreten Details zu neuen Killern oder Überlebenden. Der Name des Kapitels gibt aber dennoch schon einen kleinen Hinweis darauf, was die Spieler*innen erwarten könnte.

Kommt Albert Wesker zu Dead by Daylight?

„Project W“ ist im „Resident Evil“-Kanon das Projekt, das den Progenitor-Virus auslöste, aber noch wichtiger: Es ist er Ursprung des ikonischen Bösewichts Albert Wesker. Diesen werden Fans übrigens auch in der kommenden Live-Action-Serie auf Netflix wiedersehen.

Wesker als neuer Killer wurde auch schon in einem Leak vor ein paar Tagen auf Reddit enthüllt. Neben ihm sollen angeblich Ada Wong und Rebecca Chambers als Überlebende veröffentlicht werden. Es bleibt aber abzuwarten, ob diese Mutmaßungen stimmen.

Wann kommt das Kapitel Project W?

Es ist das erste Mal, dass eine Franchise ein zweites Kapitel in „Dead by Daylight“ bekommt. Doch in Anbetracht des Erfolgs des ersten Kapitels ist es keine Überraschung. „Project W“ soll noch vor Ende 2022 veröffentlicht werden. Vorher müssen Spieler*innen aber erst mit dem neuen Killer namens Dredge fertig werden, aus dem nächsten Kapitel Roots of Dread.