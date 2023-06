Dead by Daylight: Nicholas Cage präsentiert neuen Spielcharakter auf Summer Games Fest

Das Summer Games Fest ist in vollem Gange und hat bereits am ersten Abend spannende Ankündigungen mit sich gebracht. Eine große Überraschung war nicht nur der Trailer zu einem neuen Spielcharakter für Dead by Daylight, sondern vielmehr die Tatsache, dass Nicolas Cage höchstpersönlich zugegen war, um diesen vorzustellen.

Ihr fragt euch, was der Schauspieler mit DbD zu tun hat? Wie bereits vor wenigen Wochen bekannt wurde, wird er in die Rolle eines Überlebenden schlüpfen. Und das ist gar nicht so abwegig, wie man sich zunächst vorstellen mag. So offenbarte Cage während des Events, dass Horror eines seiner liebsten Genres beim Filmemachen sei.

Wer ist der neue Charakter in Dead by Daylight?

Im Gespräch mit Geoff Keighley (Videospiel-Journalist und Moderator) gibt der Schauspieler und Regisseur erste Details zum neuen Spielcharakter preis, der leider erst nach dem kommenden DLC „End Transmission“ (13. Juni 2023) erscheinen wird:

„Ich spiele diese High-End-Version eines Filmschauspielers namens Nick Cage. Er geht zu einem Drehort und denkt, er würde einen Film drehen, doch stattdessen wacht er im Nebel auf. Und im Nebel ist er von Krähen und Serienmördern umgeben und es ist ziemlich amüsant.“

Wie das ganze ingame aussehen wird, zeigt der kurze offizielle Trailer, den ihr euch gleich hier anschauen könnt. Unverkennbar ist das Outfit des Regisseurs, das sicher für einiges Aufsehen in den verhangenen Nebelfeldern sorgen wird. Ob das gut oder eher zum Nachteil ist, sei dahingestellt.

Wann erscheint der Spielinhalt?

Ab dem 25. Juli 2023 könnt ihr euch Nicolas Cage als Survivor ins Spiel holen. Der Content wird für alle Plattformen erhältlich sein. PC-Spieler*innen dürfen zudem am TestBuild teilnehmen, das bereits am 5. Juli bereitgestellt wird. Spätestens dann sollen wir auch mehr erfahren.

Ob weitere Cosmetics erhältlich sein werden und über welche Fähigkeiten der Charakter verfügen wird, ist bisher nämlich noch unbekannt. Übrigens ist DbD gerade im Angebot des PlayStation Stores. Hier könnt ihr 25 Prozent auf das Hauptspiel sparen und zahlt nur 22,49 € statt dem normalen Preis von 29,99 €.