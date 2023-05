Dead by Daylight-Universum wird dank Singleplayer und PvE immer größer

Dead by Daylight

Neben neuen Outfits, inspiriert von den Metal-Ikonen Iron Maiden und Slipknot , soll zudem Hollywood-Star Nicholas Cage als Überlebender Teil von „Dead by Daylight“ werden. Da kommt also noch Einiges.

Um die Wartezeit zu verkürzen, erscheint bereits am 13. Juni das nächste Kapitel, mit Namen End Transmission . Ebenfalls im Juni erscheint ein Comic aus den DbD-Universum und ein Film soll auch schon in Planung sein.

„Ich bin so aufgeregt, dass die Spieler zwei neue Möglichkeiten haben werden, das Reich der Entität zu erkunden. Es gibt noch viel zu tun, bevor wir weitere Neuigkeiten zu teilen haben.“

Beide Games befinden sich derzeit noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium . Demnach ist Geduld gefragt. So meint auch Stephen Mulrooney abschließend:

Worum es im neuen Spiel genau gehen soll, ist noch geheim. Ein paar Details verrät Mladina jedoch. So sollen Gier und das Streben nach Macht zentrale Themen sein, die „sowohl im Gameplay selbst als auch in den Geschichten der Charaktere“ omnipräsent sind.

Derweil soll auch an einem weiteren Multiplayer gearbeitet werden. Verantwortlich dafür ist Midwinter Entertainment , das Behaviour im vergangenen Jahr erworben hat. Produzentin Audrey Mladina erklärt dazu:

„Unser Spiel wird außerhalb des Reichs des Entitus angesiedelt sein und die Geschichte einer neuen Gruppe von Charakteren erzählen, denen die Spieler in einem noch nie dagewesenen Erlebnis jenseits des Nebels folgen werden.“

Executive Producer Traci Tufte fügt hinzu: „Wir haben hart daran gearbeitet, die Spannung, die Agilität und die verzweigte Erzählweise eines Supermassive-Games mit der Mythologie von Dead by Daylight zu vereinen, und so ein intensives narratives Erlebnis zu schaffen, das voller kraftvoller Entscheidungen über Leben und Tod steckt.“

Dank der Kollaboration soll ein interaktiver Story-Singleplayer „im furchterregenden Omniversum von Dead by Daylight“ und somit ein völlig neues Spielerlebnis entstehen, so Supermassives Studioleiter Steve Goss.

Der Horror-Multiplayer Dead by Daylight feierte kürzlich sein 7-jähriges Jubiläum. Aus gegebenem Anlass wurde bekannt, dass derzeit an 2 völlig neuen Spielen zum Survival-Hit gearbeitet wird. Doch damit nicht genug. Was noch alles geplant ist, erfahrt ihr im folgenden.

Dead by Daylight-Universum wird dank Singleplayer und PvE immer größer

