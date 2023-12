The Casting of Frank Stone: Until Dawn-Macher produziert DbD-Spiel

Wer hätte das gedacht? Die Until Dawn-Macher Supermassive Games produzieren ein Spiel der Dead by Daylight-Marke. Was zum Teufel?

Doch es passt wie der Allerwerteste auf den Toilettensitz. Supermassive hat als Studio mit Horrorexpertise eine ähnliche Vergangenheit wie DbD-Schöpfer Behaviour Interactive und jetzt gibt es einfach ein gewaltiges Crossover.

Dabei wird Supermassive Games ein Spiel in der Welt von Dead by Daylight produzieren und es trägt den Namen: The Casting of Frank Stone.

Was ist The Casting of Frank Stone?

Das neue Game „The Casting of Frank Stone“ ist ein vollwertiges Singleplayer-Spiel mit starkem Fokus auf die Geschichte.

Inhaltlich verschlägt es uns in die Stadt Cedar Hills. Hier in diesem Ort ist Frank Stone eine wahre Legende und das nicht ohne Grund.

Denn es ist nichts, wie es scheint. Das Vermächtnis des Killers ist so finster, dass es nicht nur die hiesigen Familien über Generationen hinweg beeinflusst. Es wirkt sich sogar auf die Realität aus, was eine Gruppe von Freunden am eigenen Leib zu spüren bekommt.

Im Fokus liegen unter anderem die Entscheidungen, die wir als Spieler*in selbst treffen können und die sich dann auf die Story auswirken. Darin ist Supermassive Games immerhin ein echter Meister?

Schaut euch hier den Reveal-Trailer an, den Behaviour Interactive auf dem DbD-Youtubekanal hochgeladen hat.

Wann erscheint The Casting of Frank Stone? „The Casting of Frank Stone“ soll im Jahre 2024 für die Xbox Series X|S, PS5 und den PC erscheinen.

Until Dawn, ein Must-play-Titel

Supermassive Games hat heute zahlreiche Titel vorzuweisen, die unterhalten können. Darunter zum Beispiel die Anthology-Reihe: The Dark Picture.

Doch ihren richtigen Durchbruch hatte das Studio mit Until Dawn. Es wurde ein regelrechter Horrorerfolg, das bis heute eine grundsolide Game-Experience bietet.

„Until Dawn“ ist ein narratives Horror-Survival-Spiel mit statischen Kameras und spannenden Wendungen, die sich auf die Spielcharaktere auswirken.

Wenn ihr „Until Dawn“ noch nicht gespielt habt, solltet ihr das unbedingt einmal nachholen. Es lohnt sich wirklich!

Lecker Frühstück in „Until Dawn“. © Supermassive Games