Dead by Daylight: Das Mid-Chapter-Update ist da und ändert die Kettensägen-Killer

Dead by Daylight wurde endlich mit dem neuen Mid-Chapter-Update 4.1.0 ausgestattet. Damit werden Spieler der beiden Kettensägen-Killer sich an einige Neuerungen gewöhnen müssen, denn die Änderungen an dem Kannibalen alias Leatherface und an dem Hinterwäldler alias Hillbilly stehen im Fokus des neuen Patchs.

Mid-Chapter-Update 4.1.0: Die Änderungen

Was an den beiden beliebten Killern genau geändert wird, haben wir bereits in einem anderen Beitrag vorgestellt:

Dead by Daylight wird 2 der beliebtesten Killer überarbeiten

Seit dem erfolgten PTB-Testphase wurden hierbei nur geringfügige Änderungen an Abklingzeiten und Steuerungselementen vorgenommen. Die wesentlichen Anpassungen an Hillbilly und Leatherface sind jedoch gleich geblieben.

Neben den Killer-Reworks gibt es noch einige weitere Highlights im Update:

Das Aura-System hat eine Überarbeitung erfahren, um es weniger fehleranfällig zu gestalten. Das System wird dabei nicht wesentlich verändert, das Erscheinungsbild der Auren ist jedoch deutlich anders.

hat eine Überarbeitung erfahren, um es weniger fehleranfällig zu gestalten. Das System wird dabei nicht wesentlich verändert, das Erscheinungsbild der Auren ist jedoch deutlich anders. Das Promo-Code-System wude nun zum Ingame-Store hinzugefügt. Es ermöglicht , einen Promo-Code für Goodies im Spiel einzulösen.

wude nun zum Ingame-Store hinzugefügt. Es ermöglicht , einen Promo-Code für Goodies im Spiel einzulösen. Killer können ab sofort während der Suche nach einem Match in der Lobby ihren Charakter nicht mehr ändern. Diese Änderung ist Teil des neuen Matchmaking-System, das eine bessere Match-Balance basierend auf Fähigkeiten erzielen soll.

Weitere Änderungen betreffen insbesondere Bugfixes und allgemeine Balance-Anpassungen. Alle Details findet ihr über den Link in den Quellen.

Dead by Daylight: Conviction – Der neue Foliant

Am heutigen 29. Juli erscheint außerdem ein neuer Foliant in den Archiven von „Dead by Daylight“. Mithilfe des Auris könnt ihr hierbei in die Erinnerungen der einzelnen Charaktere eintauchen und durch verschiedene Herausforderungen mehr über die Geschichten von Überlebenden und Killer erfahren. In Band IV sind die Stories folgender Figuren enthalten:

Meg Thomas

Lisa Sherwood (Die Hexe)

Ace Visconti

Philip Ojomo (Der Geist)

Den Ankündigungstrailer zum neuen Folianten findet ihr oberhalb dieser Zeilen.