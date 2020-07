Entwickler Behaviour Interactive möchte Dead by Daylight in den nächsten Wochen mit dem angekündigten neuen Matchmaking-System ausstatten. Xbox One-Spieler können sogar schon in den Genuss einzelner Funktionen kommen. Wir erklären euch, was sich mit dem überarbeiteten System und der neuen Spielerbewertung schon bald für euch ändert.

Neues Bewertungssystem für Dead by Daylight

Schon im Januar dieses Jahres wurde angekündigt, dass das Matchmaking von „Dead by Daylight“ ein Upgrade erfahren soll. Dafür hatten die Entwickler bereits ihre ersten Pläne offenbart und erklärt, wie diese Änderungen aussehen und was sie bewirken sollen:

Dead by Daylight: Keine Ränge mehr: So verändern sich Rangsystem und Matchmaking

Killer können in der Lobby nicht mehr ihren Charakter wechseln. Mit dem kommenden Mid-Chapter-Update wird dafür nun die erste Änderung für alle freigeschaltet, die es den Spielern nicht länger ermöglicht, den Killer-Char noch einmal zu wechseln, sobald sie sich in einer Lobby befinden. So soll das Matchmaking-System die Fähigkeiten der Spieler anhand der Killerauswahl mit entsprechend qualifizierten Gegnern besser vergleichen können.

Kurzum: Fällt es euch leichter mit dem Fallensteller zu spielen, erhaltet ihr nun bei selbem Rang stärkere Überlebende als mit der Krankenschwester, die euch vielleicht eher Probleme bereitet.

Dead by Daylight: So wird Crossplay und Cross-Progression künftig funktionieren

Warum werden dafür die Ränge ersetzt?

Diese Änderung kann nun dazu führen, dass ein Rang 1-Überlebender durchaus mit einem Rang 20-Killer zusammen kommen kann, aber das liegt einfach nur daran, dass Ränge kein ausschlaggebender Indikator mehr für die Spielsuche sind, sondern die Fähigkeiten der einzelnen Spieler.

Laut Matchmaking-Studien sind Ränge keine gute Möglichkeit mehr, um herauszufinden wie gut ein Spieler ist, da sie hauptsächlich die Häufigkeit des Spielens bewerten, aber nicht die Qualität. Dafür werden auch der Algorithmus des Matchmaking-Systems verbessert und damit gleichzeitig Maßnahmen für die Verkürzung der Wartezeiten getroffen.

Werden Ränge komplett aus Dead by Daylight verschwinden? Jein. Sie werden lediglich nicht mehr als Maß für das Matchmaking zu Rate gezogen. Um trotzdem den eigenen Fortschritt weiter erkennen zu können, sollen Ränge eher in monatliche Aktivitäts-Tracker- oder ein Belohnungssystem umgewandelt werden. Genaueres steht dazu allerdings noch nicht fest.

Die Entwickler geben nun ein Update zu den Rang- und Matchmaking-Änderungen. © Behaviour Interactive

Die neue Bewertung der Spieler

Statt eines Rangsystems soll also ein Bewertungssystem zum Tragen kommen, dass die Fähigkeiten der einzelnen Spieler messen und vorhersagen soll, wie man gegen einen bestimmten Gegner abschneiden wird. Bei bisherigen Tests mit über 3 Millionen Spielern hat sich dieses neue Matchmaking-System dabei als äußerst genau erwiesen.

Mit dieser neuen Form der Wertung sollen einzelne Runden weitaus ausgeglichener werden. Das System erkennt dafür auch wie unausgeglichen ein Match ist und passt die Spielerbewertungen daraufhin entsprechend an.

Wann erscheint das neue System für Dead by Daylight? Sollten die weiteren Tests und Rückmeldungen weiterhin gut laufen, wird das neue Rangsystem in den nächsten Wochen für alle Plattformen eingeführt. Es sollte also nicht mehr lange dauern.