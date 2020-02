Cyberpunk 2077 ab Release auch bei GeForce Now

Von der polnischen Spieleschmiede CD Projekt kommt voraussichtlich am 17. September 2020 ein neues vielversprechendes Rollenspiel namens Cyberpunk 2077, das euch in eine futuristische Dystopie versetzt und auf Basis der hauseigenen REDengine 4 entwickelt wird. Wer über nicht besonders leistungsfähige Gaming-Hardware verfügt, muss – wie nun verkündet wurde – nicht zwangsläufig auf den Titel verzichten.

NVIDIA hat mit GeForce Now einen eigenen Spiele-Streamingdienst am Start, der kürzlich seine langjährige Betaphase verließ und wahlweise gratis oder kostenpflichtig genutzt werden kann. Wer „Cyberpunk 2077“ bei Steam erwirbt beziehungsweise besitzt, wird das Spiel ab dem Release-Tag auf unterstützten Endgeräten streamen können.

Zwar stehen offizielle PC-Systemvoraussetzungen für den Titel noch aus, doch dürfte potente Hardware bei klassischer Nutzung sicherlich essenziell sein. GeForce Now umgeht dieses Hindernis und berechnet den Großteil von „Cyberpunk 2077“ in Rechenzentren, die dann die nötigen Daten ans heimische Notebook oder Mobilgerät übertragen. Dadurch können auch Besitzer leistungsschwächerer Elektronik in den Genuss des Spiels kommen – allerdings maximal in Full-HD-Auflösung.

Gratismitglieder von GeForce Now sind auf einstündige Sessions beschränkt und müssen beispielsweise auf Echtzeit-Raytracing verzichten. Die monatlich 5,49 Euro teure Bezahlmitgliedschaft erlaubt hingegen Sechs-Stunden-Sessions und bietet eine höhere Priorität in den Server-Warteschlangen.