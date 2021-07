Cyberpunk 2077: Marketing-Kampagne weckt falsche Hoffnungen auf Update

Mehr als ein halbes Jahr nach dem holprigen Release von Cyberpunk 2077 ist das Spiel nun wieder im PlayStation Store erhältlich, aus dem es wegen der schlechten Performance zeitweise gestrichen wurde.

Nun hat CD Projekt Red ein kurzes Video auf ihren Social-Media-Kanälen verbreitet, in dem von dem bisher größten Update die Rede ist. Allerdings haben sie mit dieser verwirrenden Marketing-Kampagne nur falsche Hoffnungen bei den Fans geweckt.

Cyberpunk 2077: Kein großes Update in Sicht

Besonders auf Reddit wird aktuell viel über das Video diskutiert. „The biggest update yet“ und „There’s more to come“ sorgten für Hoffnung auf Version 1.3, jedoch ist dies vorerst nicht in Sicht. Gegenüber PC Games Hardware bestätigte CDPR, dass es sich lediglich um eine kurze Kampagne zur Erinnerung an den Patch 1.2 handle.

Mit dem Video wollten das Entwicklerstudio auch auf die Verfügbarkeit in den digitalen Stores hinweisen. Durch das anscheinend veraltete Material sorgten sie aber für Spekulationen, die falsche Hoffnungen weckten. Aktuelle Informationen zu kommenden Verbesserungen wolle man rechtzeitig über die eigenen Kanäle verbreiten.

Enttäuschung bei den Fans

Trotz der verwirrenden Kampagne gehen die Fans erst einmal leer aus. Es bleibt also abzuwarten, wann der nächste Patch wirklich erscheint und welche Änderungen das Update mit sich bringen wird.

Wenn ihr „Cyberpunk 2077“ nach der kürzlichen Wiederaufnahme auf eurer PlayStation 4 spielen möchtet, müsst ihr allerdings mit einigen Abstrichen rechnen. Um für eine einigermaßen stabile Performance zu sorgen, solltet ihr besser auf eine PS4 Pro oder sogar PlayStation 5 zurückgreifen.