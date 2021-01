Cyberpunk 2077: So könnt ihr die Takemura-Quest trotz Bug fortsetzen – Lösung (Guide)

Mit dem Patch 1.1 wurden in Cyberpunk 2077 viele Bugs ausgemerzt, allerdings hat sich dadurch ein neuer Fehler ins Spiel geschlichen, der so verheerend ist, dass er euren gesamten Story-Fortschritt blockieren kann. Wir geben euch eine Lösung, wie sich das Problem beheben lässt.

Cyberpunk 2077: Lösung für den schwerwiegenden Fehler im Patch 1.1

Um welchen Fehler geht es? In der Haupt-Quest „Down on the Street“ wird euch Takemura anrufen. Allerdings passiert es seit dem neuesten Patch für „Cyberpunk 2077“, dass er bei diesem Anruf nicht mit euch spricht. Da sich der Call außerdem nicht ohne Weiters von euch beenden lässt, hat das zur Folge, dass ihr die Quest nicht beenden könnt und in der Hauptstory nicht weiterkommt.

Das fehlerhafte Telefonat kann zudem andere Bugs hervorrufen: Weil das Spiel denkt, ihr telefoniert noch, bekommt ihr keine anderen Anrufe mehr oder könnt andere Aktionen nicht mehr ausführen, wie zum Beispiel Hacken.

In der Quest Down on the Street schweigt Takemura beim Call mit euch. Es gibt aber eine offizielle Lösung der Entwickler. © CD Projekt/PlayCentral.de

Wie löse ich das Problem in der Quest Down on the Street?

Wer die Quest schon absolviert hat, bevor der Patch 1.1 installiert wurde, kann sich glücklich schätzen. Für alle anderen, gibt es einige Lösungswege.

Wer noch nicht bei der Takemura-Quest ist, kann noch vorbeugen: Wer noch nicht so weit in der Story ist und die fehlerhafte Takemura-Mission angefangen hat, sollte mit dem Installieren des Patches 1.1 noch warten, bis ebenjene Quest beendet wurde.

Solltet ihr gerade in dem endlosen Call mit Takemura stecken: Hat euch Takemura angerufen und schweigt, dann könnt ihr das Telefonat nicht ohne einen Umweg beenden. Öffnet euer Journal und wählt eine Mission aus, in der ihr jemanden anrufen sollt.

Klickt im Auswahlmenü anschließend auf das Bild der anzurufenden Person und beendet das Gespräch ganz normal. Der Call mit Takemura sollte dann ebenfalls beendet sein.

CD Projekt RED gibt euch diese offizielle Lösung

Die Entwickler des Spiels kennen das Problem ebenfalls und helfen euch mit dem folgenden Lösungsweg. Dafür benötigt ihr als Voraussetzung einen separaten, früheren Spielstand.

Offizielle Lösung von CD Projekt RED: So lässt sich Down on the Street abschließen!

Ladet einen Spielstand bevor Takemura und V das Büro von Wakako verlassen.

Schließt die Unterhaltung mit Takemura außerhalb des Büros sofort ab.

Direkt nach dem fertigen Dialog wird die Quest geupdated. Spult die Zeit anschließend 23 Stunden vor (im Charaktermenü möglich).

Der Holocall sollte euch nun erreichen und das Gespräch mit Takemura starten.

Sollte das nicht passieren, müsstet ihr erneut den Spielstand laden.

Falls ihr keinen passenden Spielstand habt, dann bleibt nur die Möglichkeit, auf einen Hotfix zu warten.

Hotfix für Takemura-Bug angekündigt

CD Projekt RED versichert den Spielern, dann ein Hotfix für den schwerwiegenden Bug in der Quest“ Down on the Street“ kommen wird. Er wird mit einem der kommenden Patches in „Cyberpunk 2077“ integriert. Das sollte noch rund einige Wochen dauern.