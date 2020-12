Cyberpunk 2077: Steam-Bewertungen nicht so hoch wie erwartet

Nach dem Release von CD Projekt REDs Action-Rollenspiel Cyberpunk 2077 geben immer mehr Spieler ihre Meinung ab. Die Bewertung fällt dabei auf Steam und auch GOG etwas niedriger als gedacht aus.

Warum fallen User-Bewertungen für Cyberpunk 2077 nicht so gut aus?

Zum Zeitpunkt dieser News hat „Cyberpunk 2077“ auf Steam eine Bewertung von 77% und „Größtenteils Positiv“. Bei GOG hat das Spiel 3,8 von 5 Sternen. Dabei freuten sich doch so viele auf das Rollenspiel und die ersten Videos sowie Berichte versprachen einen großen Hit. Selbst die Bewertungen der Fachpresse fällt im Schnitt mit 90/100 aus (via Metacritic). Was ist also passiert?

© CD Projekt

Schaut man sich die Bewertungen an, dann ist ein eindeutiger Tenor festzustellen: „Cyberpunk 2077“ ist im Grunde ein hervorragendes Action-Rollenspiel, nur wird es noch von jeder Menge Bugs geplagt und auch die Performance könnte laut einigen Usern besser sein. Deshalb raten wir euch derzeit noch davon ab, den Titel auf PS4 oder Xbox One zu spielen.

Ebenfalls wird die Steuerung als etwas überladen bezeichnet und das Spiel erschlägt einen von Beginn an mit Unmengen an Quests, von denen man gar nicht weiß, welche man als erste absolvieren soll. Grafik-Glitches wie plötzlich auftauchende NPCs oder Spielfiguren, die durch geschlossene Türen laufen, werden zusätzlich genannt.

Dafür loben die Spieler die spannende Story, die interessanten Charaktere und die Spielwelt, die lebendig und authentisch wirkt. Mit einigen Patches und Updates sollten sich die Bugs aber nach und nach beheben lassen. Das dürfte sich dann positiv auf die Bewertungen auswirken.