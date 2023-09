Was bringt der Relic-Vorteilsbaum in Cyberpunk 2077: Phantom Liberty?

In Cyberpunk 2077: Phantom Liberty gibt es einen neuen Skill-Tree und der ist schon recht besonders. Er trägt den Namen Relic-Vorteilsbaum und hat ein paar spezielle Fähigkeiten in petto. Aber was kann man mit den Relic-Skills anstellen? Und was bringt mir dieser neue Skill-Tree am Ende?

In dieser Lösung erfährst du, was es mit dem Relic-Vorteilsbaum auf sich hat und warum du diesen unbedingt im Fokus haben solltest, wenn du dich in das „Cyberpunk 2077“-Add-on stürzt. Es lohnt sich!

Wie schalte ich den Relic-Vorteilsbaum frei?

Die neuen Relic-Skills erhaltet ihr schon recht früh im Phantom Liberty-DLC. Wenn ihr das erste Mal mit Songbird plaudert, was so ziemlich genau am Anfang der Storyline ist, schaltet sie die sogenannte Militech-Kampf-Software frei. Die ist unweigerlich an Vs Relic gekoppelt.

Was bietet der Relic-Baum?

Beim Relic-Baum handelt es sich um einen dedizierten Talentbaum, der neue Fähigkeiten für Hauptfigur V freischaltet.

Wichtig ist, dass ihr mit den Relic-Skills euren eigenen Spielstil individualisieren könnt. Wenn ihr lieber durch die Vordertür marschiert und einen auf Revolverheld macht, ist das kein Problem. Aber ihr könnt beispielsweise auch eure Stealth-Fähigkeiten verbessern. Ihr entscheidet, welche Skills es am Ende werden sollen.

Wie bekomme ich Relic-Punkte?

Im Grunde müsst ihr nichts weiter tun, damit ihr Zugriff auf diesen neuen Skill-Tree habt. Aber die ganze Sache hat einen kleinen Haken: die Skill-Punkte für diesen Talentbaum müsst ihr erst einmal finden – ihr erhaltet sie nicht durch stumpfes Leveln.

Es handelt sich hierbei um die sogenannten Relic-Punkte. Diese Punkte bekommst du bei der Erkundung in Dogtown. Obendrein versorgt dich die gute Songbird hier und da mit Relic-Punkten.

Welche neuen Fähigkeiten gibt es?

Der sogenannte Jailbreak schaltet neue Fähigkeiten für die Mantisklingen, Gorilla-Arme, für den Monodraht oder dem Raketen-Abschuss-System frei.

Mantisklingen : Sprungangriff lädt durch Finishers auf. Aufgeladener Sprungangriff hat erhöhte Reichweite und teilt mehr Schaden aus. Ziel und Feinde in der Nähe werden getroffen. Getöte Feinde verstümmeln.

: Sprungangriff lädt durch Finishers auf. Aufgeladener Sprungangriff hat erhöhte Reichweite und teilt mehr Schaden aus. Ziel und Feinde in der Nähe werden getroffen. Getöte Feinde verstümmeln. Gorilla-Arme : Die Arme laden durch Angriffe auf. Schwerer Angriff bei voller Ladung verursacht extrem viel Schaden und eine Schockwelle, die Gegner zum Taumeln bringt. Getötete Feinde werden weggeschleudert.

: Die Arme laden durch Angriffe auf. Schwerer Angriff bei voller Ladung verursacht extrem viel Schaden und eine Schockwelle, die Gegner zum Taumeln bringt. Getötete Feinde werden weggeschleudert. Monodraht : Statuskontrolle-Quickhacks installierbar in Monodraht-Modslots. Keine Speicherkosten, wenn ein aufgeladener schwerer Angriff Quickhacks hochlädt.

: Statuskontrolle-Quickhacks installierbar in Monodraht-Modslots. Keine Speicherkosten, wenn ein aufgeladener schwerer Angriff Quickhacks hochlädt. Raketen-Abschuss-System: RAS kann jetzt überlasten, was Projektile verschießt (und einen größeren Bereich abdeckt).

Außerdem gibt es noch weitere Fähigkeiten, die ihr skillen könnt und unbedingt auf dem Schirm haben solltet, da sie für die notwendige Abwechslung im Cyberpunk-Alltag sorgen. Folgende Skills sind mit von der Partie.

Notfalltarnung : Wenn optische Tarnung aktiviert wird, verschwindest du vor den Augen der Gegner. So verlassen wir sehr schnell den Kampfmodus.

: Wenn optische Tarnung aktiviert wird, verschwindest du vor den Augen der Gegner. So verlassen wir sehr schnell den Kampfmodus. Kapazitätenüberschreitung : RAS erhöhte Anzahl an Ladungen.

: RAS erhöhte Anzahl an Ladungen. Wahrnehmungsprotokoll : Zeitverlangsamung beim Ducken, wenn dich ein Gegner entdeckt. Fliehen oder angreifen?

: Zeitverlangsamung beim Ducken, wenn dich ein Gegner entdeckt. Fliehen oder angreifen? Schwächenanalyse : Gegner-Schwachstellen analysieren, die am Gegner farblich gekennzeichnet werden. Schwachstellen verursachen kritischen Schaden und Panzerdurchdringung. Eine Schwachstelle explodiert bei 0 LP und fügt Feinden im Umkreis Schaden zu.

: Gegner-Schwachstellen analysieren, die am Gegner farblich gekennzeichnet werden. Schwachstellen verursachen kritischen Schaden und Panzerdurchdringung. Eine Schwachstelle explodiert bei 0 LP und fügt Feinden im Umkreis Schaden zu. Maschinelles Lernen : Zerstören von Schwachstellen erhöht Chance, eine neue Schwachstelle beim Feind offenzulegen (erhöht zudem Krit-Schaden gegen Schwachstellen).

: Zerstören von Schwachstellen erhöht Chance, eine neue Schwachstelle beim Feind offenzulegen (erhöht zudem Krit-Schaden gegen Schwachstellen). Ohne Begrenzung : Schockwelle-Angriff der Gorilla-Arme schleudert Gegner in die Luft.

: Schockwelle-Angriff der Gorilla-Arme schleudert Gegner in die Luft. Räumliche Datenanalyse : Sprungangriffe mit Mantisklingen legen Gegner lahm und erhöhen Chance auf Verstümmeln.

: Sprungangriffe mit Mantisklingen legen Gegner lahm und erhöhen Chance auf Verstümmeln. Datentunnel: Feinde, die von einem Monodraht hochgeladenen Quickhack betroffen sind, verbreiten Monodraht-Quickhacks auf andere Gegner weiter, wenn sie angegriffen werden.

Wie ihr seht, könnt ihr eine Menge Sperenzchen mit den neuen Skills anstellen. Welche Skills würdet ihr freischalten und warum? Schreibt es gerne in die Kommentare und diskutiert mit uns über den neuen Relic-Baum!