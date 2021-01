Cyberpunk 2077 bricht einen mächtigen Verkaufsrekord

Wenn es um die Verkaufszahlen geht, lässt sich Cyberpunk 2077 einfach nicht unterkriegen. Denn auch wenn nach wie vor nicht alles glatt läuft in dem Open-World-Game, so ist der Hype und die Neugier einen Blick in das Spiel zu werfen einfach zu groß.

So kam es nun auch zu einem neuerlichen Rekord, der wohl nicht zuletzt auf der superambitionierten Marketingkampagne von CD Projekt RED sowie dem Erfolg von The Witcher 3: Wild Hunt basiert.

Cyberpunk 2077: Größter digitaler Start aller Zeiten

Aufgrund einer Datenaufstellung von SuperData erhalten wir einen Einblick in die gigantischen Verkaufszahlen von „Cyberpunk 2077“. Darin zeigt sich das neue Spiel von CD Projekt RED als das mit dem größten Spielstart aller Zeiten, zumindest auf digitaler Ebene.

Der größte Anteil dieses digitalen Umsatzes von rund 10,2 Millionen Einheiten ist dabei mit etwa 80 Prozent der PC-Version zuzuschreiben. Kein Wunder, immerhin sind die Konsolen-Versionen die nach wie vor fehlerbehaftetsten Ports des Games. Aus diesem Grund wurde „Cyberpunk 2077“ sogar gänzlich aus dem PlayStation Store entnommen.

© SuperData

Die Tatsache, dass so viele Spieler das Game gekauft und nach all dem vorangegangen Hype nun eine entsprechende Leistung erwarten, treibt die Entwickler aktuell dazu an, weitere Patches zu veröffentlichen, die die bestehenden Fehler beheben. Am vergangenen Wochenende ist hierfür bereits das Januar-Update 1.1 erschienen:

„Cyberpunk 2077“ ist für PC, PS4, Stadia und Xbox One verfügbar. Die für PS5 und Xbox Series X/S optimierten Versionen werden aktuell noch von CD Projekt entwickelt, sollen jedoch Mitte des Jahres ebenso erscheinen.