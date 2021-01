Cyberpunk 2077: So findet ihr das legendäre Fixer-Outfit – Guide (Lösung)

Obwohl das Outfit von Hauptfigur V in Cyberpunk 2077 in der Regel eine untergeordnete Rolle spielt, gibt es doch nicht wenige Spieler, die trotzdem großen Wert darauf legen, dass ihre Kleidung den eigenen Vorstellungen entspricht. Sei es, um in den wenigen Momenten, in denen die eigene Spielfigur zu sehen ist, mit der Optik zufrieden zu sein, oder weil die Werte der angelegten Stücke einfach unschlagbar sind.

Wenn es um legendäre Kleidungsstücke geht, werden meist beide Ansatzpunkte abgedeckt, denn diese Klamotten sehen nicht nur verdammt gut aus, sie schützen in der Regel auch erstklassig gegen allerlei Gefahren, die in Night City auf euch einprasseln können. Neben dem Konzerner-Anzug und dem Kleidungsset von Johnny Silverhand gibt es zum Beispiel auch das Outfit eines echten Fixers zu finden.

Cyberpunk 2077: Das legendäre Fixer-Outfit finden, so geht’s! – Guide (Tipps und Tricks)

Wer sich die Fixer in Night City angesehen hat und anschließend dachte, so möchte ich auch herumlaufen, für den haben wir gute Nachrichten, denn es gibt ein Outfit, das euch genau diesen Wunsch erfüllt. Das legendäre Fixer-Outfit kann zwar nicht gekauft werden, doch könnt ihr es finden, wenn ihr denn wisst, wo ihr suchen müsst. Zu dem Kleidungsset gehören Schuhe, Hose/Rock, Mantel, Brille und Oberteil.

Fundort der Fixerhose – Lösung

Um die Hose beziehungsweise den Rock eines waschechten Fixers in Cyberpunk 2077 zu finden, müsst ihr euch nach Japantown begeben, einem Gebiet im Westen des Stadtteils Westbrook. Sucht den großen Markt auf, der als Cherry Blossom Markt bekannt ist, und geht auf die große Statue am Rand dieses Gebiets zu. Rechts der Statue findet ihr den Eingang zur Jig-Jig-Street, dem Rotlichtbezirk der Stadt.

Auf der linken Seite seht ihr bereits recht früh ein 18+ Schild in roter Neonschrift, geht hinter diesem Schild in die Seitengasse und erklimmt dort die Müllcontainer, um die Feuerleiter des Gebäudes zu erreichen und letztendlich aufs Dach zu gelangen. Auf dem Dach steht eine kleine Wellblechhütte und darin liegt eine Leiche. Nehmt der toten Person das Kleidungsstück ab und geht wieder eurer Wege.

© CD Projekt

Fundort der Fixerschuhe – Lösung

Die Schuhe für das legendäre Fixer-Outfit findet ihr ebenfalls im Stadtteil Westbrook und zwar südlich von Japantown. Sucht dort den Schnellreisepunkt Crescent & Broad auf und begebt euch dann in unmittelbarer Nähe zu der großen Rampe, die in den Untergrund führt. Auf der linken Seite werdet ihr einen beschädigten Van finden, auf dessen Fahrersitz sich eine Leiche befindet. Plündert diese, um die Fixerschuhe zu erhalten.

© CD Projekt

Fundort des Fixeroberteils – Lösung

Nun gilt es, das legendäre Oberteil eines Fixers von Nighty City zu finden. Dieses Kleidungsstück in Cyberpunk 2077 befindet sich am östlichen Rand des Stadtteils Heywood, im Westen der Stadt. Sucht den Schnellreisepunkt Skyline East auf und schaut nach Westen, wo ihr einen Wolkenkratzer ausmachen könnt. Rechts von diesem Gebäude befindet sich eine etwas breitere Gasse mit kleinen Geschäften. Lauft diese komplett runter.

Nach wenigen Metern erreicht ihr das Betriebsgelände einer Firma, wo sich einige Gangster befinden. Ignoriert diese, lauft an ihnen vorbei, und haltet euch hinter den grünen Kisten rechts. Nun geht es an den Graffitikünstlern und dem gelben Steg vorbei, bis ihr auf der linken Seite einige Leichen entdeckt. Einer der Toten hat das Fixeroberteil in seinem Besitz, kann damit aber nichts mehr anfangen, weswegen ihr das gute Stück einfach an euch nehmen solltet.

© CD Projekt

Fundort der Fixerbrille – Lösung

Sucht den Westen des Stadtteils Santo Domingo auf, Arroyo, östlich des großen Stadiums findet ihr einen Industriebereich mit einem großen, gelben Kran für Container. Haltet euch links, also in der schmalen Allee zwischen Kran und Mauerwerk, und bereits nach wenigen Metern entdeckt ihr eine Leiche, die im Besitz der Fixerbrille ist. Da es niemanden gibt, der Ansprüche auf die Besitztümer der Toten erhebt, gehört das Kleidungsstück nun wohl euch.

© CD Projekt

Fundort der Fixerjacke – Lösung

Sucht zuletzt den Osten des Stadtteils Santo Domingo auf, Rancho Coronado. Am östlichsten Rand des Gebiets, westlich des Highways, der in die Badlands führt, gibt es einen großen unbebauten Bereich, auf welchem lediglich ein Haufen Palmen stehen. Und ein umgefallenes Riesenrad. Unter der zerstörten Attraktion findet ihr eine alte Kabine und direkt davor liegt abermals eine Leiche. Durchsucht den Behälter hinter dem Toten und die Fixerjacke gehört nun ebenfalls euch.

© CD Projekt