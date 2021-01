In dem First-Person-Rollenspiel Cyberpunk 2077 spielt das Outfit der Hauptfigur für viele Spieler nur eine untergeordnete Rolle, nichtsdestoweniger gibt es eine große Community, die sich die zum eigenen Spielstil passenden Kleidungsstücke wünscht. Und warum auch nicht, schließlich gibt es in dem neuen Rollenspiel von CD Projekt RED einige Momente, in denen ihr V in seiner oder ihrer ganzen Pracht bewundern könnt.

Entsprechend kommt es vielleicht wenig überraschend, dass in der Welt von Cyberpunk 2077, dessen Handlung hauptsächlich in Night City stattfindet, eine Menge legendäre Kleidungssets zu finden sind. Neben Beispielen wie Johnny Silverhands Outfit und dem Fixer-Outfit gibt es auch einen Anzug, der perfekt zu jedem passt, der den Weg der Konzernratte eingeschlagen hat, oder für solche, die sich einfach gerne fein kleiden.

Cyberpunk 2077: Legendäre Konzerner-Outfit finden, so geht’s! – Guide (Tipps und Tricks)

Es gibt natürlich die Möglichkeit, die legendären Kleidungsstücke bei diversen Händlern für sehr viele Eddies zu erwerben. Alternativ können jene unter euch, die ihre Erfahrungspunkte in das Attribut Technische Fähigkeit gesteckt haben, mit dem Vorteil Ausnahmetalent selber Hand anlegen und mit den passenden Schemata die gewünschte Kleidung herstellen. Dafür muss das genannte Attribut aber mindestens Stufe 18 erreicht haben.

© CD Projekt

Doch keine Sorge, es ist weder nötig, Unmengen an Geld für das Konzerner-Outfit auszugeben, noch, alle Punkte in ein Attribut zu stecken, das eurem Spielstil vielleicht gar nicht entspricht. Stattdessen könnt ihr alle vier Kleidungsteile, die zu dem Konzerner-Outfit gehören, in der Spielwelt von Cyberpunk 2077 finden. Dazu gehört die Konzernhose, das Konzernhemd, der Konzernblazer und die schicke Konzernbrille.

Fundort der Konzernhose – Lösung

Die Hose eines waschechten Konzerners könnt ihr weit im Norden von Night City finden, in dem Gebiet Northside, das zu dem Stadtteil Watson gehört. Sucht kurz vor der Stadtgrenze, in dem wüstenartigen Gebiet, den verlassenen Parkplatz auf und nähert euch dort einem abgestellten Fahrzeug, neben welchem die Leiche eines Konzernmitarbeiters liegt. Neben anderen nützlichen Objekten könnt ihr dem Leblosen diese Hose abknöpfen.

© CD Projekt

Fundort des Konzernhemds – Lösung

Im Südwesten von Night City, in The Glen, das zu dem Stadtteil Heywood gehört, findet ihr den Club 7th Hell, den ihr für den Auftrag Über die Stränge geschlagen betreten müsst. Der Ort befindet sich am nordwestlichsten Rand von Heywood. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite des Clubs befindet sich eine Baustelle und hinter einer Absperrung findet ihr wieder die Leiche eines Konzernmitarbeiters, dieses Mal mit einem tadellosen Hemd in seinem Inventar.

© CD Projekt

Fundort des Konzernblazers – Lösung

Der Konzernblazer befindet sich genau wie die Konzernhose weit im Norden von Night City, und zwar ebenfalls in Northside, Watson. Dieses Mal führt euch euer Weg in den Nordosten des Stadtteils, auf den Platz direkt vor dem großen Kraftwerk. Hier findet ihr eine kleine Hütte mit einem Neonschild auf dem „Love“ steht. Davor liegt eine weitere Leiche, der ihr den Konzernblazer abnehmen könnt.

© CD Projekt

Fundort der Konzernbrille – Lösung

Um euer Outfit perfekt zu machen, benötigt ihr noch die Konzernbrille. Diese befindet sich im Südosten von Night City, nämlich in Rancho Coronado, Santo Domingo. Sucht den geschwungenen Highway auf, der nach Südosten führt, und begebt euch zu dem Arasaka-Schild, das direkt neben der Felswand zu finden ist. Unter dem Schild liegt ein alter Schrank und darin befindet sich die gesuchte Brille.