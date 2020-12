Cyberpunk 2077 hat seit dem Release Anfang Dezember 2020 mit zahlreichen kleineren aber auch größeren Problemen zu kämpfen. Vor allem auf der Xbox One (S) und PlayStation 4 läuft das Sci-Fi-Rollenspiel noch lange nicht so rund, wie es eigentlich sollte. Ein weiteres Problem, das euch auf kurz oder lang einholen könnte und ziemlich nervig ist, betrifft die Spielstände des Titels.

Selbst Patch 1.05, der gerade erst für Konsolen und einen Tag später für die PC-Version veröffentlicht wurde, hat das Problem bislang nicht in den Griff bekommen. So schreibt ein Nutzer im CD Projekt RED-Forum, dass es einen Bug gebe, wodurch der Spielstand beschädigt und unbrauchbar werden kann. Dies tritt wohl immer dann auf, wenn ein Savefile die Dateigröße von 8 MB überschreitet.

Auf GOG hat sich der Support bereits zu dem Thema zu Wort gemeldet und mitgeteilt:

„Leider ist der Spielstand beschädigt und kann nicht wiederhergestellt werden. Bitte nutzt eine ältere Sicherungsdatei, um weiterspielen zu können und versucht eine geringere Menge an Items und Crafting-Materialien aufzubewahren. […] Das Limit für die Größe der gespeicherten Dateien wird möglicherweise in zukünftigen Patches erweitert, aber beschädigte Spieldaten bleiben so, wie sie sind.“