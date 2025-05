Creature Collector Fest Sale auf Steam – Bis zu 90 Prozent Rabatt für Pokémon-Fans

Die Wartezeit auf das nächste große Pokémon-Spiel kann für Fans manchmal lang und zäh sein. Doch zum Glück gibt es zahlreiche andere Spiele im Creature-Collector-Genre, die diese Lücke füllen können. Der aktuelle „Creature Collector Fest Sale“ auf Steam bietet vom 12. bis 19. Mai 2025 zahlreiche Rabatte auf Spiele, in denen du fantastische Kreaturen sammeln, zähmen und gegen sie kämpfen kannst.

Highlights des „Creature Collector Fest Sales“

Welche Spiele sind besonders spannend? Eine Vielzahl von Spielen bietet während des Sales attraktive Rabatte. Darunter befinden sich sowohl Klassiker als auch neuere Titel, die durch innovative Spielmechaniken überzeugen.

Ein besonders hervorstechendes Spiel ist Palworld. Dieses Spiel kombiniert das Sammeln von Kreaturen mit Elementen des Überlebens und Basisbaus. Während des Sales ist Palworld 25% günstiger, wodurch es nur 22,49 € kostet.

Vielfalt im Genre

Welche unterschiedlichen Spielstile gibt es? Nicht alle Creature-Collector-Spiele sind gleich. Während einige den klassischen Pokémon-ähnlichen Kampfmechanismen folgen, bieten andere einzigartige Erlebnisse.

Zum Beispiel ist Bloomtown: A Different Story ein Spiel, das an eine Mischung aus Stranger Things und Pokémon erinnert. Hier sammelst du Dämonen in einer kleinen Stadt. Der Preis ist während des Sales um 50% reduziert, sodass er bei 12,49 € liegt.

Große Rabatte auf bekannte Titel

Welche großen Rabatte gibt es? Einige der bekanntesten Spiele in diesem Genre sind während des Sales besonders günstig zu haben. Die Digimon Story: Cyber Sleuth Complete Edition ist mit einem enormen Rabatt von 90% erhältlich und kostet nur 4,99 €.

Auch Slime Rancher und dessen Fortsetzung sind reduziert. Slime Rancher kostet nur noch 4,99 €, während Slime Rancher 2 mit 30% Rabatt für 20,99 € erhältlich ist.

Verborgene Schätze und Indie-Perlen

Gibt es auch weniger bekannte Spiele, die einen Blick wert sind? Neben den großen Titeln gibt es auch viele versteckte Schätze, die es zu entdecken gilt. Eines dieser Spiele ist Monster Sanctuary Deluxe Edition, das Metroidvania-Elemente mit dem Sammeln von Kreaturen verbindet. Es ist um 75% reduziert und kostet nur 7,49 €.

Ein weiteres Highlight ist Tiny Pasture, ein entspannendes Spiel, bei dem du deine Kreaturensammlung in einer kleinen Pixelkunst-Farm aufbaust. Es ist derzeit um 20% reduziert und kostet 4,79 €.

Fazit für Pokémon-Fans

Warum lohnt sich dieser Sale besonders für Pokémon-Fans? Der „Creature Collector Fest Sale“ auf Steam bietet Pokémon-Fans eine hervorragende Gelegenheit, neue Titel zu entdecken, die das Warten auf das nächste große Pokémon-Spiel verkürzen. Mit Rabatten von bis zu 90% sind viele der Spiele eine Überlegung wert.

Der Sale läuft noch bis zum 19. Mai 2025. Also, schau auf Steam vorbei und entdecke deine nächsten Lieblingsspiele. Welche Titel hast du dir geschnappt? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!