In Call of Duty Modern Warfare 2 heißt Deeskalation, mit scharfen Waffen auf Zivilisten zu zielen: In der Story-Kampagne des neuen Activision-Shooters sorgt diese irritierende Szene für Stirnrunzeln bis Entsetzen. Sie offenbart ein sehr merkwürdiges Verständnis von Deeskalation.

In der CoD MW2-Story heißt Deeskalation auf Zivilisten zielen

Darum geht’s: In „Call of Duty Modern Warfare 2“ gibt es eine Story-Mission, in der wir durch einen Trailerpark schleichen. Die Bewohner*innen schauen aus ihren Behausungen und wollen wissen, was da vor sich geht.

Daraufhin verlangt das Spiel von uns, mit einer geladenen, scharfen Waffe auf diese unbewaffneten, unbeteiligten Zivilisten zu zielen, um zu „deeskalieren“. Dafür gibt es sogar den entsprechenden Prompt, der uns Folgendes vorschreibt:

„L2 halten, um Zivilist*innen zu deeskalieren“

So sieht das in der „Call of Duty Modern Warfare 2“-Mission der Story-Kampagne aus:

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Was hier zu sehen ist, wirkt eher so, als würden die so bedrohten Zivilist*innen Todesangst haben und fliehen, weil sie nicht erschossen werden wollen. Unter Deeskalation würden wir eher verstehen, die Waffen wegzustecken (wie zum Beispiel in „Stalker“ oder Metro Exodus), um zu signalisieren, dass wir keine Gefahr darstellen.

Wenn irgendwer eine andere Person mit einer tödlichen Waffe und dadurch mit dem Tode bedroht, fühlt sich das im Normalfall eher nach einer absoluten Eskalation jeder Situation an und nicht nach dem Gegenteil. Dass das in der neuesten „Call of Duty“-Kampagne aber genau andersherum dargestellt wird, wirkt regelrecht absurd.

Irritierende Szene sorgt für Kritik: Dementsprechend regt sich natürlich viel Kritik an der Szene. In einigen Kommentaren unter dem Video wird zum Beispiel darauf hingewiesen, dass ein derartiger Umgang und die Darstellung dieser Szene so kurios ausfallen, dass sie eher zu einer Satire passen würden.

Wie findet ihr die Situation in der Kampagne? Was sagt ihr zu dieser Form der Deeskalation? Schreibt es uns in die Kommentare.