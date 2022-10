CoD Modern Warfare 2: Das digitale Amsterdam sorgt für Begeisterung bei den Fans

Call of Duty: Modern Warfare 2 erscheint eigentlich erst am 28. Oktober für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC. Activision und Infinity Ward haben bei diesem Ableger der Reihe aber einen neuen Versuch gestartet, Vorbestellungen zu generieren. Wer den Titel vorab gekauft hat, kann schon seit dem 20. Oktober die komplette Kampagne durchspielen und dabei sogar Inhalte für den Multiplayer freischalten.

Die Aktion scheint geglückt zu sein, Online tauschen sich Fans nämlich fleißig über das neue „Modern Warfare“ aus und teilen Videoclips. Ein Abschnitt des Spiels sorgt dabei für besondere Begeisterung. Relativ früh im Verlauf der Handlung verschlägt es das Team um Captain Price in die niederländische Hauptstadt Amsterdam, deren Nachbildung dem Original zum Verwechseln ähnlich sieht.

CoD Modern Warfare 2: So hübsch ist Amsterdam

In der Mission sind die Hauptfiguren Undercover unterwegs, wir befinden uns also nicht in einem Kriegsgebiet, sondern im normalen Treiben der Stadt. Ein Video auf Twitter zeigt die beeindruckende Optik, die tatsächlich täuschend echt aussieht:

Die Fans der Reihe sind natürlich ganz aus dem Häuschen ob der grafischen Qualität. Ein User, der offenbar direkt aus Amsterdam kommt, hat sogar ein Vergleichsvideo in der dargestellten Umgebung gedreht, wodurch die Nachbildung sogar nochmal beeindruckender wirkt. Infinity Ward hat hier offenbar sehr detailgetreu gearbeitet, die Häuser und die Straßenführung sind genau wie in der Vorlage und selbst Straßenschilder und Parkbänke wurden nachgebaut. Hier das Vergleichsvideo:

Die ganze Mission in Amsterdam hat der Twitter-User auf YouTube veröffentlicht, falls ihr das Spiel nicht selbst spielen wollt. Nach dem Start des Multiplayer-Parts von „Call of Duty: Modern Warfare 2“ am 28. Oktober wartet im November schon das nächste Highlight. Am 16. November startet nämlich auch der Nachfolger des Battle-Royale-Shooters Call of Duty: Warzone.

Wie findet ihr die Nachbildung von Amsterdam? Habt ihr „Call of Duty: Modern Warfare 2“ schon gespielt oder wartet ihr auf den Start des Multiplayer-Parts? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!