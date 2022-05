CoD: Modern Warfare 2 – Erste Szenen werden wohl in weniger als einem Monat enthüllt

Seit letzter Woche wissen wir endlich ganz offiziell, was das Call of Duty dieses Jahr sein wird. Denn Activision und Infinity Ward haben das Logo enthüllt und somit bestätigt, dass es Modern Warfare 2 wird. Jetzt überschlagen sich die Leaker mit Infos zum richtigen Reveal des Spiels und wollen wissen, dass es bereits in Kürze stattfinden wird.

CoD: Modern Warfare 2-Enthüllung im Juni?

Tom Henderson, ein bekannter Leaker für Shooter-Spiele wie Call of Duty, schreibt auf der Seite exputer über einen möglichen Enthüllungstermin. Demnach sollen die ersten Infos bereits am 02. Juni bekannt werden. Dabei soll es sich erst einmal nur um einen ganz normalen Trailer handeln und kein Event in Warzone, wie in den letzten beiden Jahren.

Wann gibt’s Gameplay? Kurz darauf soll es bereits die ersten Spielszenen geben. Vermutet wird der 9. Juni im Rahmen des Start-Events zum Summer Games Fest 2022. Da es keine E3 2022 geben wird, wäre das eine gute Alternative für Gameplay aus dem neuen „Call of Duty“.

Eine weitere Möglichkeit wäre Microsofts Showcase am 12. Juni. Da der große Verkauf von Activision Blizzard an Microsoft aber noch nicht abgeschlossen ist und „Call of Duty“ derzeit noch exklusive Marketing-Deals mit PlayStation hat, ist das eher unwahrscheinlich.

Mega-Deal: Microsoft kauft Activision Blizzard!

Was wird Modern Warfare 2? Nach Black Ops Cold War und Vanguard wird der Stab wieder an Infinity Ward gereicht. Sie setzen dort an, wo sie 2019 mit der Neuinterpretation von Modern Warfare aufgehört haben. Somit geht der neue Teil wieder in eine moderne Richtung und ihr könnt die Geschichte rund um Captain Price und unter anderem die beiden Soldaten John „Soap“ MacTavish sowie Simon „Ghost“ Riley fortsetzen.

Mehr zu der Logo-Enthüllung aus der letzten Woche lest ihr hier:

CoD Modern Warfare II: Offizielle Ankündigung inklusive Logo

Noch gibt es keine Informationen zum Spiel an sich oder auf welchen Plattformen „Modern Warfare 2“ erscheinen wird. Aber es ist davon auszugehen, dass neben PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S auch die beiden alten Konsolen PlayStation 4 und Xbox One erneut mit dem Spiel versorgt werden.