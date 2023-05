Übernahme genehmigt: Europäische Kommission erlaubt Microsofts Kauf von Activision unter Auflagen

Was ist das Problem in Großbritannien? Die zuständige Marktaufsicht in England hat die Akquisition des Diablo-Entwicklers durch den Software-Giganten blockiert, da sie eine erhebliche Einschränkung des Wettbewerbs befürchtet. Die Entwicklung des Cloud-Gaming war dabei der hauptsächliche Störfaktor.

BELIEBTE NEWS

