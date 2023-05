Vor einigen Monaten gab es bereits Gerüchte darüber, dass Microsoft der E3 2023 den Rücken kehren wolle und lieber sein eigenes Event veranstaltet. Mittlerweile wurde die Electronic Entertainment Expo für dieses Jahr ganz abgesagt. Auf News von Microsoft und Xbox muss aber trotzdem nicht verzichtet werden.

Das Unternehmen hat unlängst den Termin für sein Xbox Games Showcase bekannt gegeben. Dieses wird am 11. Juni um 19:00 Uhr deutscher Zeit starten. Nach der Veranstaltung findet außerdem die Starfield Direct statt, bei der das kommende Bethesda-Spiel Starfield beleuchtet werden soll.

Livestreams zeigen Starfield und kommende Xbox Games

Die Livestreams Xbox Games Showcase und Starfield Direct können am 11. Juni ab 19:00 Uhr deutscher Zeit auf den Plattformen YouTube, Twitch und Facebook verfolgt werden. Die Streams werden in über 30 Sprachen ausgestrahlt. Der Xbox Games Showcase sollen die neuesten Titel der Xbox Game Studios sowie von den internationalen Partner-Studios zeigen, die schon bald auf Xbox, PC sowie über den Xbox Game Pass gespielt werden können.

Gleich im Anschluss an das Showcase findet die Starfield Direct statt, das neue Einblicke in das kommende „Starfield“ ermöglichen soll. Der neueste Titel der Bethesda Games Studios sollte eigentlich bereits am 11. November 2022 erscheinen, wurde dann aber auf dieses Jahr verschoben. Nun soll das Rollenspiel voraussichtlich am 6. September 2023 erscheinen. Laut Microsoft sollen sich die Zuschauer auf Interviews mit Entwickler*innen, exklusive Insider-Informationen sowie Gameplay-Material freuen.

Bekannt ist bereits, dass der eigene Charakter in „Starfield“ stumm sein wird. So gibt es zwar zahlreiche Einstellungen bei der Charaktererstellung, eine eigene Stimme für die Figur wird es darunter jedoch nicht geben. Auch ist bekannt, dass Spieler zwar unzählige fremde Planeten in „Starfield“ zu Gesicht bekommen werden. Einen übergangslosen Flug mit dem Raumschiff aus dem Weltall auf diese Planeten fanden die Entwickler jedoch nicht wichtig.