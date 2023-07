Sony: Microsoft rechnet noch dieses Jahr mit Release der PlayStation 5 Slim

Praktikantin, die keine Lust hat nur Kaffee zu kochen und deshalb lieber Artikel schreibt. Wenn ich eine Superkraft hätte, würde ich Einhörner in alle Star Wars-Filme einbauen.

Woher will Microsoft das wissen? Die Verantwortlichen schließen aus den vergangenen Jahren und Generationen. Bei dieser Aussage handelt sich um eine nicht bestätigte Annahme. Solange wir nichts von Sony selbst hören, ist mit dieser Aussage nichts bestätigt oder widerlegt .

In diesem Dokument wagt Microsoft einen Ausblick auf das restliche Jahr 2023 . Unter anderem wird ein vermutlicher Release des Konkurrenten Sony vorhergesagt.

Microsoft steckt momentan mitten in einem Rechtsstreit rund um den großen Zusammenschluss mit Publisher Activision. Dabei ist ein gerichtliches Protokoll veröffentlicht worden, in dem es unter anderem um angebliche Wettbewerbsverzerrung durch die Fusion der beiden Giganten geht.

Aber woher will Microsoft das wissen und was hat der Zusammenschluss mit Activision damit zu tun?

Microsoft scheint nun in die Zukunft geschaut zu haben, denn die sind sich vergleichsweise sicher, dass es eine Slim-Variante geben wird und die sogar noch dieses Jahr erscheinen soll.

Seit Längerem wird spekuliert ob und wann eine neue Version der PlayStation 5 erscheint, schließlich gab es auch von PS3 und PS4 zumindest eine Slim-Edition . Nach vielem hin und her scheint Microsoft in die Zukunft sehen zu können und prognostiziert eine solche Neuauflage noch für dieses Jahr.

