CoD Warzone 2: Die besten Grafik-Einstellungen für PC

Call of Duty: Warzone 2 bietet auf dem PC eine wirklich große Anzahl an Einstellungsmöglichkeiten. Da fällt es nicht leicht, den Überblick zu behalten. Wenn ihr wissen wollt, was die besten PC-Grafikeinstellungen für „Warzone 2.0“ sind, hilft euch hoffentlich dieser Artikel.

Call of Duty Warzone 2: Mit diesen PC-Grafikeinstellungen holt ihr das Maximum raus

Es kommt natürlich immer darauf an, worauf ihr aus seid – und auf welchem Equipment ihr spielt. Wir gehen für diese Hilfestellung mit Blick auf die Grafik von Warzone 2 aber einfach mal davon aus, dass ihr nicht an einem möglichst hübschen Bild interessiert seid, sondern möglichst hohe FPS wollt.

Mehr FPS können nämlich einen handfesten Vorteil bedeuten, weil sich so schneller erkennen lässt, was auf dem Bildschirm passiert. Gleichzeitig bedeutet eine höhere Bildwiederholrate (Framerate) auch, dass ihr schneller reagieren könnt und im Zweifel allein deshalb eine Runde für euch entscheidet.

Um ein möglichst flüssiges Bild zu bekommen, könnt ihr euch an den folgenden Einstellungen orientieren. Die Grafikeinstellungen von „Warzone 2“ unterteilen sich in die drei Bereiche Anzeige, Qualität und Ansicht. Los geht’s!

Anzeige-Einstellungen:

Anzeigemodus : Exklusiver Vollbildmodus

: Exklusiver Vollbildmodus Bildwiederholfrequenz : Hertz-Anzahl des Monitors

: Hertz-Anzahl des Monitors Dynamische Auflösung : Aus

: Aus V-Sync : (Spiel): Aus

: (Spiel): Aus V-Sync : (Menü): Aus

: (Menü): Aus Eigene Begrenzung der Bildwiederholfrequenz : Spiel – Hertz-Anzahl des Monitors, Menü – 100 FPS, Fokus – 30 FPS

: Spiel – Hertz-Anzahl des Monitors, Menü – 100 FPS, Fokus – 30 FPS Helligkeit: 55

Bei all diesen Einstellungen gilt selbstverständlich, dass sie nur ein Vorschlag (von esports.com) sind und ihr sie ganz nach Belieben anpassen könnt – und das auch tun solltet. Am besten probiert ihr ein bisschen herum.

Qualität-Einstellungen:

Qualitäts-Voreinstellungen : Ausgewogen

: Ausgewogen Renderauflösung : 100

: 100 Antialiasing : SMAA T2X

: SMAA T2X Antialiasing-Qualität : Niedrig

: Niedrig Texturauflösung : Niedrig

: Niedrig Anisotroper Texturfilter : Hoch

: Hoch Detailstufe „Nah“ : Niedrig

: Niedrig Detailstufe „Entfernt” : Niedrig

: Niedrig Partikelqualität . Niedrig

. Niedrig Partikel-Qualitätsstufe : Niedrig

: Niedrig Shader-Qualität : Niedrig

: Niedrig Tesselation : Aus

: Aus Geländespeicher : Max

: Max Textur-Streaming auf Abruf : Aus

: Aus Streamingqualität : Niedrig

: Niedrig Volumetrische Qualität : Niedrig

: Niedrig Qualität verzögerte Physik : Niedrig

: Niedrig Shadow Map-Auflösung : Niedrig oder sehr niedrig

: Niedrig oder sehr niedrig Umgebungsverdeckung : Aus

: Aus Screen-Space-Reflexionen : Aus

: Aus Statische Reflexionsqualität : Gering

: Gering Wettereffekte : Aus

: Aus Tiefenschärfe : Aus

: Aus Welt-Bewegungsunschärfe : Aus

: Aus Waffen-Bewegungsunschärfe : Aus

: Aus Bildrauschen: 0.00

Bei Optionen wie der Tiefenschärfe und Bewegungsunschärfe handelt es sich nicht unbedingt um Einstellungen, die die FPS erhöhen. Aber sie sollten dafür sorgen, dass ihr besser erkennt, was um euch herum und auch auf weitere Distanz passiert – in einem Battle Royale wie Warzone 2 unentbehrlich.

Noch einmal: Selbstverständlich könnt ihr die Einstellungen nach Belieben anpassen. Wenn eure Hardware sowieso mühelos 240 FPS erzeugt, schraubt ruhig ein bisschen herum und schaut, was sich am besten anfühlt.

Dasselbe gilt natürlich auch für DLSS, Raytracing und Co., falls ihr eine RTX-Grafikkarte verbaut habt (beziehungsweise FSR bei den neueren AMD-Karten). DLSS und FSR können die FPS deutlich steigern.

Ansicht-Einstellungen:

Sichtfeld (FOV) : 100 bis 120

: 100 bis 120 Zielvorrichtungs-Sichtfeld : Beeinflusst

: Beeinflusst Waffen-Sichtfeld : Breit

: Breit Externe Ansicht : 80

: 80 Fahrzeug-Sichtfeld : Standard

: Standard Kamerabewegung Egoperspektive : 50 %

: 50 % Kamerabewegung der externen Ansicht: 50 %

Auch beim FOV-Slider aka dem Sichtfeld gilt natürlich, dass ihr es an die eigenen Vorlieben und Hardware-Möglichkeiten anpassen solltet. Ein zu kleiner Wert schränkt eure Übersicht ein, ein zu großer kann viele Ressourcen fressen und die FPS senken.

Welche Einstellungen bevorzugt ihr bei Warzone 2? Was würdet ihr hier ändern? Worauf legt ihr am meisten wert?