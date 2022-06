CoD Modern Warfare 2 vorbestellen: Preorder-Guide der verschiedenen Editionen

Mit Call of Duty: Modern Warfare 2 dürfen sich Spieler*innen Ende des Jahres auf den direkten Nachfolger zu Modern Warfare von 2019 freuen. Anfang Juni feierte der kommende Multiplayer-Shooter samt Singleplayer-Kampagne mit dem Reveal-Trailer seine Premiere. Im Folgenden geben wir euch einen Überblick der verschiedenen Editionen und wo ihr Modern Warfare 2 schon jetzt vorbestellen könnt.

Wo kann ich CoD Modern Warfare 2 kaufen?

Ihr könnt die Standard Edition, das Cross-Gen-Bundle sowie die Vault Edition von Modern Warfare 2 bei verschiedenen Händlern vorbestellen.

Während die Standard Edition anscheinend nur für den PC erhältlich sein wird und einen Vorabzugang für die Open Beta beinhaltet, sind in dem Cross-Gen-Bundle beide Versionen des Spiel mit dabei. Möchtet ihr also zum Beispiel auf der PS4 und PS5 zocken, bietet sich letzteres Bundle an.

Standard Edition Cross-Gen-Bundle Vault Edition PS4/PS5 x 79,99 Euro 109,99 Euro Xbox One/Series X/S x 79,99 Euro 109,99 Euro PC 69,99 Euro x 99,99 Euro

Die Vault Edition hingegen enthält ebenfalls beide Versionen von Modern Warfare 2 und außerdem weitere Inhalte:

Beide Versionen des Spiels (PS4PS5 oder Xbox One/Xbox Series X/S)

(PS4PS5 oder Xbox One/Xbox Series X/S) Vorabzugang zur offenen Beta

Ghost-Legacy-Paket (nur in Modern Warfare 2019 & Warzone)

(nur in Modern Warfare 2019 & Warzone) Rotes Team 141-Operator-Paket

FJX Cinder-Waffentresor

Battle Pass + 50 Stufensprünge

Cross-Gen-Bundle bei MediaMarkt

Cross-Gen-Bundle bei Saturn

Call of Duty: Modern Warfare II (PS4/PS5)

Call of Duty: Modern Warfare II (Xbox Series X/S)

Cross-Gen-Bundle bei Amazon

Cross-Gen-Bundle im PlayStation Store

Cross-Gen-Bundle im Xbox Store

Cross-Gen-Bundle bei Otto

Auch im Onlineshop von Otto könnt ihr Modern Warfare für die verschiedenen Plattformen bereits vorbestellen:

PC-Version bei Battle.net

PC-Version bei Stream

Vault Edition im PlayStation Store

Vault Edition im Xbox Store

„Call of Duty Modern Warfare 2“ erscheint am 28. Oktober 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S sowie den PC.