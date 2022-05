Call of Duty: Modern Warfare 2 – Activision nennt Releasetermin und weitere Details zum Shooter

Publisher Activision und Entwickler Infinity Ward haben den kommenden Ableger der bekannten Multiplayer-Reihe Call of Duty offiziell mit einem konkreten Releasetermin bedacht. Demnach erscheint Call of Duty: Modern Warfare 2 am 28. Oktober 2022 für die verschiedenen Plattformen.

Spektakulär gestaltet war dabei der entsprechende Teaser-Trailer, der auf einem riesigen Containerschiff sowie einem Hafen mit Hilfe einer Drohne gefilmt wurde. Innerhalb eines schwindelerregenden Flugs werden die verschiedenen Charaktere gezeigt, die in Modern Warfare ihren Auftritt haben werden.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Call of Duty: Modern Warfare 2 – Diese Charaktere sind mit an Bord

Genauer gesagt wird in dem Teaser-Trailer die gesamte Task Force 141 gezeigt. Die Protagonisten in Modern Warfare 2 bestehen also zum Großteil aus bekannten Figuren, wie zum Beispiel dem ikonischen Captain John Price oder John „Soap“ MacTavish.

Alle fünf Personen könnt ihr euch in dem folgenden Tweet anschauen. Lediglich Alejandro Vargas wird Serien-Veteranen noch kein Begriff sein, da dieser neu zur Task Force 141 kommt.

Weitere Details zur Handlung und dem zugrundeliegenden Setting haben die Verantwortlichen bislang nicht mit der Öffentlichkeit geteilt. Vermutet wird aber, dass Modern Warfare in Kolumbien und/oder Singapur spielen wird und sich die Story um den weltweiten Kampf gegen Drogenkartelle dreht.

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Nun wissen wir also, dass der nächste Eintrag der CoD-Marke am 28. Oktober 2022 erscheint. Bedient werden die nachfolgenden Plattformen sowie der PC: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S. Trotz der Übernahme von Activision durch Microsoft wird zumindest „Call of Duty: Modern Warfare 2“ ein Multiplattform-Titel bleiben.