PS Plus: Sony bestätigt Releasetermin für neuen Abo-Service offiziell

Es ist schon länger bekannt, dass Sony das Abo-Modell für PlayStation Plus umbauen will. Dazu werden PS Plus und PS Now zusammengelegt. Es entstehen neue Stufen und Preise. Nach und nach sickern immer mehr Informationen durch. Jetzt hat Sony auf dem offiziellen PlayStation Blog wieder einige Neuigkeiten veröffentlicht. Darunter auch der Releasetermin für den neuen Service.

Das neue PS Plus: Das ist geplant

Das neue PlayStation Plus-Angebot wird von vielen Experten als Antwort auf den Game Pass von Microsoft bezeichnet. Bei der Verschmelzung von PS Plus und PS Now entsteht dabei aber ein vielschichtiges Abo-System. Es wird drei neue Stufen geben, die jeweils verschiedene Preispakete beinhalten. Grundsätzlich gilt hierbei: Je mehr Inhalt desto teurer und je weiter im Voraus bezahlt desto günstiger.

Mit über 700 Spielen und weiteren Inhalten ist das Angebot an sich deutlich vergrößert worden. Um aber auch alle Vorteile und Spiele nutzen zu können, muss etwas tiefer in die Tasche gegriffen werden. Beim Modell PS Plus Premium ab 16,99 Euro pro Monat gibt es alle Vorteile der beiden kleineren Stufen wie Online-Multiplayer, Rabatte, Cloud-Speicher (PS Plus Essential) und Zugriff auf über 400 PS4- und PS5-Spiele in einer Mediathek (PS Plus Extra). Dazu kommen noch mehr als 300 Spiele aller vorherigen PlayStation-Generationen, inklusive PSP-Titel.

Wer momentan ein PS Plus-Abo hat, wird automatisch in PS Plus Essential überführt. Ein PS Now-Abo wird automatisch in eine PS Plus Premium Mitgliedschaft umgewandelt.

PS Plus Premium-Leak deckt auf: geplante Spiele für PS1 und PS2

Releasetermin für das neue PS Plus

In einem Update zum Stand der Entwicklung hat Sony Interactive Entertainment CEO Jim Ryan mitgeteilt, dass man große Fortschritte mache und nun ein Releasedatum bekannt geben könne. Das neue Abo-Modell startet in Europa am 22. Juni 2022. Der asiatische und amerikanische Markt erhalten das Update schon etwas früher.

Dadurch, dass es sich bei dem Update um eine große Umwandlungsaktion von Mitgliedschaften handelt, wird das ganze stückweise in den Regionen angegangen. Bis Mitte des Jahres will Sony alle primären Märkte neu eingeführt haben. Danach will man sich auf eine Erweiterung des Marktes konzentrieren.