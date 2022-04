Der PS Plus-Service wird im Juni dieses Jahres umgestellt, wobei das Abo-System in neue Stufen unterteilt wird. Dabei wird im Modell PS Plus Premium der ursprüngliche Service mit PS Now verknüpft. Somit können bei diesem Paket auch PlayStation-Spiele der vorherigen Generationen heruntergeladen oder gestreamt werden.

Bisher war über die Auswahl der Spiele nichts bekannt. Jetzt sind allerdings erste Spiele geleakt worden, die wahrscheinlich in dieser Abo-Stufe auftauchen werden.

Syphon Filter-Reihe bei PS Plus Premium

In Südkorea wurde beim „Game Rating and Administration Committee“, der nationalen Agentur zur Bewertung und Alterseinstufung von Videospielen, geleakt, dass diese gerade mehrere Spiele der „Syphon Filter“-Reihe vorliegen haben. Das könnte entweder heißen, dass die Spiele neu für PS4 und PS5 aufgelegt werden. Wahrscheinlicher ist allerdings, dass sie Teil des neuen Abo-Modells von PlayStation Plus sind.

Folgende Titel wurden bei dem Leak mit aufgedeckt:

Syphon Filter: Der erste Teil der Reihe erschien 1999 für PlayStation 1. Dieser legte den Grundstein für eine erfolgreiche Stealth-Reihe. Das Spiel wurde damals noch von Eidetic entwickelt, die sich später in bend Studio umbenannte.

Syphon Filter 2: Ein Jahr nach dem ersten Teil veröffentlichte Sony die Fortsetzung der Reihe. Syphon Filter 2 erschien im Jahr 2000 ebenfalls für PS1.

Syphon Filter: Dark Mirror: 2006 erschien mit Dark Mirror einer der „Syphon Filter“-Teile für PSP. Er lässt auch die Generation PS1 hinter sich und wird zusätzlich auch für die PlayStation 2 veröffentlicht. Auffällig ist hier, dass die beiden Varianten einen sehr unterschiedlichen Score bei Metacritic erhalten haben. Während die PSP-Version eine Punktzahl von 87 erreicht hat, hängt der Teil für die PS2 mit 70 Punkten etwas hinterher.

Syphon Filter: Logans’s Shadow: Der 2007 erschienene Teil der Stealth-Reihe kam für PSP. Hier wurden erstmals neue Waffen- und Gameplay-Mechaniken eingebaut, die ein realistischeres Spielerlebnis bieten sollten. Als vorerst letzter Teil ist „Syphon Filter: Logan’s Shadow“ dann 2010 für PS2 erschienen. Seitdem ist es rund um die Spieleserie sehr ruhig geworden.

Jeder, der die „Syphon Filter“-Reihe kennt, hat bemerkt, dass hier einige Teile fehlen. Warum diese nicht auch geleakt wurden und ob es sie im PS Plus Premium-Abo geben wird, könnte man jetzt nur spekulieren. Auch, ob über diesen Weg weitere Spiele aus Versehen angekündigt werden könnten, ist unbekannt. Sollte das allerdings der Fall sein, wird sich Sony schleunigst darum kümmern müssen, dass die Spiele, die es geben wird, offiziell angekündigt werden.

Was ändert sich bei PS Plus?

Das Abo-Modell von Sony wird umgestellt. Dabei werden die ursprünglichen Services PS Plus und PS Now zusammengelegt. Es werden ab Juni 2022 drei Stufen zu jeweils unterschiedlichen Preisen angeboten. Die Spiele der vorherigen Konsolengenerationen wird es im „PS Plus Premium“-Abo geben.