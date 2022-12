Super Mario Movie: McDonald’s spoilert unangekündigten Charakter aus dem Film

Super Mario Bros. wird zum Animationsfilm. Nach der erfolglosen Realfilmadaption aus dem Jahre 1993 versucht es Nintendo nun noch einmal mit Illumination Entertainment („Minions“, „Pets“).

Die ersten Trailer zu Der Super Mario Bros. Film sind bereits über die heimischen Bildschirme geflimmert, doch wir kennen noch nicht alle Geheimnisse, die uns der Film offenbart.

McDonald’s leakt Inhalte des Films

Was ist jetzt passiert? McDonald’s lässt es nicht nehmen, ein wenig vor dem Kinostart zu spoilern. Sie haben innerhalb einer Promoaktion eine kleine Enthüllung getätigt.

Twitter-User @Kikaim hat entsprechendes Werbematerial von McDonald’s ausfindig gemacht und dies im sozialen Netz geteilt. Also werfen wir doch mal einen Blick auf das geleakte Material. Was können wir erkennen?

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Wir sehen neben den üblichen Verdächtigen wie Mario, Peach und Toad noch weitere Charaktere. Nicht alle Figuren waren bereits bekannt.

Dank des zweiten Trailers wissen wir bereits, dass Mario nicht ohne seinen Bruder Luigi auskommt. Das Auftreten von Donkey Kong und Bowser ist ebenfalls hinreichend bekannt. Aber was ist mit diesem blauen Stern? Hierbei handelt es sich wohl um Sternenkind Luma aus Super Mario Galaxy.

Seit dem Erstauftritt im Jahre 2007 gibt es die Lumas in mehreren Videospielen zu sehen – zuletzt in Mario + Rabbids Sparks of Hope.

Wir wissen noch nicht, wie die Luma hier in die Story von „Super Mario Movie“ integriert werden und was sie mit der Handlung zu schaffen haben werden. Aber eines steht fest: der Film baut eine große Erwartungshaltung im Vorfeld auf. Die Trailer sehen zumindest erstklassig aus.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Werdet ihr euch Der Super Mario Bros. Film ansehen und Mario bei seiner Reise durch das Pilzkönigreich unterstützen? Oder sind Animationsfilme eher nichts für euch? Schreibt es gerne nachfolgend in die Kommentare und diskutiert mit uns!