Die Geschichte der Anime-Serie setzt mehrere Jahre nach dem Finale des Originals an und rückt mit Moroha, Setsuna und Towa neue Heldinnen in den Mittelpunkt. Diese merken nach einiger Zeit, dass sie nicht nur ein Geheimnis aufdecken, sondern sich auch einer großen Gefahr stellen müssen.

InuYashas älterer Halbbruder spielt ebenfalls eine Rolle in „Yashahime: Princess Half-Demon“. Sesshōmaru ist der Vater zweier Heldinnen der Anime-Serie, Towa und Setsuna. Auch in diesem Fall möchten wir euch nicht allzu viel verraten, denn seine Auftritte sind gerade für Fans ziemlich spannend!

In „InuYasha“ musste Kohaku oft noch gerettet werden, in der neuen Anime-Serie ist Sangos jüngerer Bruder dafür bereits ein erfahrener Dämonenjäger. Er nimmt die junge Setsuna bei sich auf, die während eines Tages von ihrer Schwester Towa getrennt wurde, und trainiert sie zu einer fähigen Kriegerin.

Auch Kagomes inzwischen erwachsener kleiner Bruder Sota feiert ein Comeback in der Serie. Nachdem die junge Halbdämonin Towa im Japan der Zukunft landet, wird sie von Sota und seine Frau adoptiert, die sich fortan um sie kümmern. Er übernimmt anschließend gewissermaßen die Rolle eines Mentors im Leben des Mädchens und zeigt ihr, wie sie sich in dieser ihr fremden Welt zurechtfindet.

Wenig überraschend kehren der draufgängerische Halbdämon und seine große Liebe in der Nachfolger-Serie zurück, immerhin sind sie die Eltern von einem der drei Hauptcharaktere des Sequels! Wie genau InuYasha und Kagome in das Abenteuer von Moroha & Co. passen, verraten wir euch jedoch nicht.

