LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga umfasst alle neun „Star Wars“-Filme der drei Haupt-Trilogien. Dementsprechend können wir auch viele Figuren steuern. Insgesamt kommen die einzelnen Teile der Skywalker-Saga auf spektakuläre 384 spielbare Figuren. Mit den DLCs wird die Auswahl noch einmal um 40 Charaktere erweitert.

Charaktere freischalten in LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga

So funktioniert’s: Ihr könnt in „LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga“ haufenweise spielbare Figuren freischalten. Dazu müsst ihr zunächst ins Charaktermenü wechseln und dort könnt ihr euch die Charakterlisten ansehen. Je nachdem, was ihr dort seht, habt ihr verschiedene Möglichkeiten.

Icon ist komplett sichtbar: Ihr habt die Figur freigeschaltet und könnt als dieser Charakter spielen.

Ihr habt die Figur freigeschaltet und könnt als dieser Charakter spielen. Icon ist nur eine Silhouette : Ihr könnt den Charakter freischalten, indem ihr dafür mit der Ingame-Währung Steinchen bezahlt.

: Ihr könnt den Charakter freischalten, indem ihr dafür mit der Ingame-Währung Steinchen bezahlt. Icon ist hinter einem Schloss: Ihr könnt diesen Charakter jetzt noch nicht freischalten, aber später.

Am besten und einfachsten spielt ihr das Spiel zunächst erst einmal komplett durch. Allein im Verlauf der Story werdet ihr so unzählige Figuren freischalten. Solltet ihr dann immer noch auf der Suche nach bestimmten Charakteren sein und die passenden Missionen partout nicht finden, könnt ihr Hinweise darauf kaufen.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga – Alle Erfolge im Trophäen-Leitfaden

Alle spielbaren Charaktere in LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga

Im normalen Hauptspiel „LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga“ gibt es ganz regulär stolze 384 spielbare Figuren, die ihr freischalten könnt. Dabei werden allerdings auch verschiedene Kostüme und Altersstufen vieler Charaktere einzeln gezählt, zum Beispiel aus den einzelnen Filmen.

Hier findet ihr alle Charaktere des Hauptspiels in alphabetischer Reihenfolge:

2-1B

4-LOM

8D8

AD-4M

Aayla Secura

Admiral Ackbar

Admiral Holdo

Aftab Ackbar

Ahch-To Caretaker

Alcida-Auka

Anakin Skywalker (Episode I)

Anakin Skywalker (Podracer)

Anakin Skywalker (Pilot)

Anakin Skywalker (Episode II)

Anakin Skywalker (Episode II – Cape)

Anakin Skywalker (Episode III)

Anakin Skywalker (Episode III – Cape)

Anakin Skywalker (Yellow Eyes)

Anakin Skywalker (Charred)

Anakin Skywalker (Geonosis)

Ap’Lek

Aurra Sing

B1 Battle Droid

B1 Battle Droid (Commander)

B1 Battle Droid (Geonosis)

B1 Battle Droid (Heavy Assault)

B1 Battle Droid (Kashyyyk)

B1 Battle Droid (Security)

B2 Super Battle Droid

BB-8

BB-8 (Disguise)

BB-9E

Babu Frik

Bail Organa

Bala-Tik

Barriss Offee

Bazine Netal

Beaumont Kin

Ben Solo

Bib Fortuna

Biggs Darklighter

Boba Fett

Boba Fett (Boy)

Bobbajo

Boolio

Boss Nass

Bossk

C’ai Threnalli

C-3PO

C-3PO (Kijimi Coat)

C-3PO (Episode I)

C-3PO (Red Arm)

C-3PO (Red Eyes)

C-3PO (Rusted)

Captain Antilles

Captain Canady

Captain Panaka

Captain Peavey

Captain Phasma

Captain Phasma (Cracked Helmet)

Captain Tarpals

Captain Typho

Cardo

Carib Diss

Chewbacca

Chief Chirpa

Clone Trooper (Phase I)

Clone Trooper (Commander)

Clone Trooper (Captain)

Clone Trooper (Lieutenant)

Clone Trooper (Sergeant)

Clone Trooper (Phase II)

Clone Trooper (501st Legion)

Clone Trooper (Coruscant Guard)

Clone Trooper (212th Attack Battalion)

Clone Trooper (Kashyyyk)

Commander Cody

Commander D’acy

Commander Gree

Commander Jir

Count Dooku

D-O

DJ

DJ (First Order)

Darth Maul

Darth Maul (No Cape)

Darth Vader

Darth Vader (Holiday Special)

Darth Vader (No Helmet)

Dellso Prin

Dengar

Dexter Jettster

Doctor Evazan

Droideka

E-3PO

EV-9D9 Supervisor Droid

Ello Asty

Emperor’s Royal Guard

Empire Captain

FN-2199

Figrin D’an

Finn (Episode VII)

Finn (Bacta Suit)

Finn (Crait)

Finn (Episode IX)

Finn (Kijimi Coat)

Finn (FN-2187)

Finn (FN-2187 – No Helmet)

Finn (First Order)

Finn (Episode VIII – Supremacy)

First Order Flametrooper

First Order Jet Trooper

First Order Officer

First Order Officer (Kijimi)

First Order Snowtrooper

First Order Special Forces TIE Pilot

First Order TIE Pilot

Fode and Beed

G8-R3

Garven Dreis (Red Leader)

Gasgano

Gamorrean Guard

General Grievous

General Hux

General Leia Organa

General Leia Organa (Bandaged)

General Leia Organa (Silver/Grey Robes)

General Leia Organa (Black Robes)

General Leia Organa (Episode IX)

General Rieekan

General Rieekan (Hoth – Hood)

Gonk Droid

Gonk Droid (Holiday Special)

Gonkatine

Grakchawwaa

Grebe-Korora

Greeata Jendowanian

Greedo

Grummgar

Gungan Warrior

H1-NT

Han Solo (Carbonite)

Han Solo (Episode IV)

Han Solo (Episode V)

Han Solo (Endor)

Han Solo (Hoth)

Han Solo (Hoth – Hood)

Han Solo (Carbonite – Shirt)

Han Solo (Episode VII)

Han Solo (Stormtrooper)

Han Solo (Stormtrooper – No Helmet)

Han Solo (Episode V)

IG-101 MagnaGuard Droid

IG-88

Imperial Fleet Trooper

Imperial Gunnery Technician

Imperial Probe Droid

Jabba the Hutt

Jango Fett

Jango Fett (Casual)

Jango Fett (Clone)

© Warner Bros./LEGO

Jannah

Jar Jar Binks

Jar Jar Binks (Senator)

Jawa

Jek Porkins

Jess Pava

Jocasta Nu

Jubnuk

K-3PO

K3-R1

Kaydel Connix

Ki-Adi-Mundi

Kit Fisto

Klaud

Kuruk

Kylo Ren

Kylo Ren (Episode IX)

Kylo Ren (No Helmet)

Kylo Ren (No Helmet – Scar)

Kylo Ren (Topless)

LC-24

Lama Su

Lando Calrissian (Episode IX)

Lando Calrissian (Hermit)

Lando Calrissian (Episode V)

Lando Calrissian (Episode VI – General)

Lando Calrissian (Han Solo’s Clothes)

Lando Calrissian (Jabba’s Palace)

Leia (Boushh Disguise)

Leia (Episode IV)

Leia (Jabba’s Palace)

Leia (Cloud City)

Leia (Endor)

Leia (Endor – Hat)

Leia (Ewok Village)

Leia (Episode V – Hoth)

Leia (Episode V)

Leia (Training Flashback)

Lobot

Logray

Luke Skywalker (Episode IV)

Luke Skywalker (Ceremony)

Luke Skywalker (Rebel Pilot)

Luke Skywalker (Episode VI)

Luke Skywalker (Endor)

Luke Skywalker (Episode V – Jedi)

Luke Skywalker (Training Flashback)

Luke Skywalker (Jabba’s Palace)

Luke Skywalker (Hoth)

Luke Skywalker (Episode V – No Jacket)

Luke Skywalker (Yoda Backpack)

Luke Skywalker (Old – Ahch-To)

Luke Skywalker (Old – Raincoat)

Luke Skywalker (Old – Crait)

Luke Skywalker (Old – Flashback)

Luke Skywalker (Stormtrooper)

Luke Skywalker (Stormtrooper – No Helmet)

Luminara Unduli

ME-8D9

Mace Windu

Mace Windu (Cape)

Malakili

Mama the Hutt

Mas Amedda

Master Codebreaker

Mawhonic

Max Rebo

Maz Kanata

Mister Bones

Mon Mothma

Mouse Droid

Mustafarian

Nambi Ghima

Nien Nunb

Nute Gunray

OOM-9

Obi-Wan Kenobi (Episode I)

Obi-Wan Kenobi (Episode I – No Cape)

Obi-Wan Kenobi (Episode II)

Obi-Wan Kenobi (Episode II – Robe)

Obi-Wan Kenobi (Episode III)

Obi-Wan Kenobi (Episode III – Cape)

Ody Mandrell

Old Ben Kenobi (Tatooine)

Old Ben Kenobi (Tatooine – Hood)

Oola

Padmé (Clawed)

Padmé (Handmaiden – Orange)

Padmé (Battle of Naboo)

Padmé (Pilot)

Padmé (Pilot – Helmet)

Padmé (Pregnant)

Padmé (Silver Cape)

Padmé (Tatooine Disguise)

Padmé (Ship)

Palpatine (Chancellor – Grey)

Palpatine (Chancellor – Red)

Palpatine (Scarred)

Palpatine (Senator)

Paploo

Pit Droid

Plo Koon

Poe Dameron (Black Resistance Jacket)

Poe Dameron (Episode IX)

Poe Dameron (Jacket)

Poe Dameron (Kijimi Coat)

Poe Dameron (Pilot)

Poe Dameron (Pilot – Helmet)

Poggle the Lesser

Ponda Baba

Porg (Companion) – not playable

Praetorian Guard (First Guard)

Praetorian Guard (Seventh Guard)

Praetorian Guard (Third Guard)

Praetorian Guard (Eighth Guard)

Pryde

Queen Amidala

Qui-Gon Jinn (Cape)

Qui-Gon Jinn (Tatooine Disguise)

Qui-Gon Jinn

R-3PO

R2-A6

R2-B1

R2-D2

© TT Games/Warner Bros./Disney

R2-D2 (Swamp)

R2-D2 (Waiter)

R2-KT

R2-N3

R2-Q5

R2-R9

R4-M9

R4-P17

R5-2JE

R5-D4

R5-M2

RA-7

Rancor

Ratts Tyerell

Rebel Friend

Ree-Yees

Rey (Episode VII)

Rey (Episode VII – Starkiller Base)

Rey (Scavenger Grey Vest)

Rey (Grey Jedi Wrap)

Rey (Kijimi Coat)

Rey (Episode VII – Jedi)

Rey (Episode IX)

Rey Skywalker

Rey (Sith)

Ric Olié

Roger

Rose Tico

Rose Tico (Crait)

Rose Tico (Episode IX)

Rose Tico (First Order)

Rose Tico (Episode VIII – Supremacy)

Rothgar Deng

Rune Haako

Salacious B. Crumb

Sandtrooper

Sandtrooper (Commander)

Sandtrooper (Sergeant)

Scout Trooper

Scout Trooper (Kashyyyk)

Sebulba

Senate Guard

Shaak Ti

Shmi

Sidon Ithano

Sith Acolyte

Sith Jet Trooper

Sith Probe Droid

Sith Trooper

Snoke

Snowtrooper

Sovereign Protector

Stormtrooper

Stormtrooper (Empire Commander)

Stormtrooper (Empire Sergeant)

Stormtrooper (First Order)

Stormtrooper (First Order – Driver)

Stormtrooper (First Order Sergeant)

Stormtrooper (First Order Officer)

Stormtrooper (First Order Heavy Assault)

Stormtrooper (First Order Squad Leader)

Sy Snootles

TC-14

TIE Fighter Pilot

Tallie Lintra

Tarfful

Tarkin

Tasu Leech

Teebo

Teedo

Temiri Blagg

Temmin Wexley

The Emperor

The Emperor (Clone)

Theron Nett

Tion Medon

Trudgen

Tusken Raider

Ubbla Mollbro

Ugnaught

Unkar Plutt

Ushar

Vicrul

Wampa

Wandering Wookiee

Watto

Wedge Antilles

Weequay

Wicket

Willrow Hood

Wrobie Tyce

Yaddle

Yarael Poof

Yoda

Zam Wesell (Human)

Zam Wesell (Alien Face)

Zev Senesca (Rogue 2)

Zorii Bliss

Zuckuss

© Warner Bros./LEGO

LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga – Alle DLC-Charaktere

Zu den 384 Charakteren des Hauptspiels gesellen sich noch 40 weitere spielbare Figuren, die die DLCs mit sich bringen. Dafür müsst ihr die Charakter-Packs kaufen, es gibt mit dem Character-Collection-Bundle aber auch eine Art Season Pass.

The Mandalorian Season 1 – seit dem 5. April:

Cara Dune

Din Djarin

Greef Karga

Grogu (Companion) – not playable

IG-11

Kuiil

Solo: A Star Wars Story – seit dem 5. April:

Chewbacca (Vandor)

Enfys Nest

Han Solo (Young)

Lando Calrissian (Young)

Qi’ra

Tobias Beckett

Klassische Charaktere – bei Vorbestellung oder ab dem 19. April:

Darth Vader (Classic)

Han Solo (Classic)

Lando Calrissian (Classic)

Luke Skywalker (Classic)

Princess Leia (Classic)

Trooper Pack – bei Vorbestellung seit 5. April oder ab dem 4. Mai:

Death Trooper

Incinerator Stormtrooper

Mimban Stormtrooper

Range Trooper

Shoretrooper

Rogue One: A Star Wars Story – ab dem 19. April:

Baze Malbus

Bodhi Rook

Cassian Andor

Chirrut Îmwe

Director Krennic

Jyn Erso

K-2SO

The Mandalorian Season 2 – ab dem 4. Mai:

Ahsoka Tano

Bo-Katan Kryze

Boba Fett (Scion of Jango)

Fennec Shand

Moff Gideon

The Bad Batch – ab dem 4. Mai:

Crosshair

Echo

Hunter

Tech

Wrecker

Okay, jetzt seid ihr dran: Was ist euer Lieblingscharakter? Schreibt es uns in die Kommentare.