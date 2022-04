LEGO Star Wars: The Skywalker Saga – Alle Erfolge im Trophäen-Leitfaden

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga ist erschienen und lässt euch die Geschichte der neun Hauptfilme nachspielen. Dabei könnt ihr natürlich wieder Trophäen bzw. Erfolge sammeln, um am Ende eine Platin zu erhalten. Wir zeigen euch in unserem Leitfaden, welche Achievements es gibt und worauf ihr achten müsst.

So viele Trophäen/Erfolge hat LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Der gesamte Satz an Trophäen besteht insgesamt aus 46 Erfolgen, die ihr erhalten könnt. So sind sie verteilt:

1x Platin

3x Gold

10x Silber

32x Bronze

Wie lange dauert Platin? Die Seite PowerPyx gibt „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ einen Schwierigkeitsgrad von 2/10 und ihr werdet knapp zwischen 70 bis 90 Stunden brauchen. Das liegt vor allem daran, dass ihr viele der sammelbaren Items finden müsst, die verteilt sind auf über 50 Level und offenen Planeten. Zudem könnt ihr vieles davon erst bekommen, nachdem ihr die Level einmal durchgespielt und dann im freien Modus nachholt.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga – Die komplette Trophäenliste im Leitfaden

Alle Platin-, Gold- und Silber-Trophäen in LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Name des Achievements Beschreibung Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis…. (Platin) Sammle alle Trophäen. Wir sehen uns (Gold) Schließe alle Ereignisse in der Galaxis ab. Feuert, sobald Ihr bereit seid. (Gold) Sammle 1.000 Kyber-Steine ein. Es ist alles wahr … einfach alles. (Gold) Schließe Die Skywalker-Saga ab Jetzt bin ich der Meister. (Silber) Schließe alle Levels als “Wahrer Jedi” ab. Ausbildung brauchst du keine. (Silber) Schließe alle Level-Herausforderungen ab. Wegen Eurer Belohnung habt keine Angst. (Silber) Sammle alle Minikits ein. Macht! Unbegrenzte Macht! (Silber) Schalte alle Verbesserungen aller Charakterklassen frei. Was habt Ihr mit diesen Plänen gemacht? (Silber) Sammle alle Datenkarten ein. Hallo, wie geht’s denn so (Silber) Sammle alle Charaktere ein. Nur ein Geschäft in der Galaxis … (Silber) Verdiene 10.000.000.000 Steinchen. Was für Schrott wollt Ihr uns andrehen?! (Silber) Schließ alle “Defekter Droide”-Aufträge der Jawas auf Tatooine ab. GONK! (Silber) Begleite alle Gonk-Droiden an ihr Ziel. Ich kann alles fliegen. (Silber) Schließe ein Flug-Level ohne zu sterben ab.

Alle Cheat Codes zu LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga

Alle 32 Bronze-Trophäen in LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Name des Achievements Beschreibung Die Dunkle Bedrohung Schließe “Episode I – Die Dunkle Bedrohung” ab. Angriff der Klonkrieger Schließe “Episode II – Angriff der Klonkrieger” ab. Die Rache der Sith Schließe “Episode III – Die Rache der Sith” ab. Eine Neue Hoffnung Schließe “Episode IV – Eine Neue Hoffnung” ab. Das Imperium Schlägt Zurück Schließe “Episode V – Das Imperium Schlägt Zurück” ab. Die Rückkehr der Jedi-Ritter Schließe “Episode VI – Die Rückkehr der Jedi-Ritter” ab. Das Erwachen der Macht Schließe “Episode VII – Das Erwachen der Macht” ab. Die Letzten Jedi Schließe “Episode VIII – Die Letzten Jedi” ab. Der Aufstieg Skywalkers Schließe “Episode IX – Der Aufstieg Skywalkers” ab. Der Arkanis-Sektor Schließe alle Ereignisse auf Geonosis und Tatooine ab. Greater Javin Schließe alle Ereignisse auf Bespin, Crait und Hoth ab. Neue Territorien Schließe alle Ereignisse auf Cantonica, Yavin 4 und Ajan Kloss ab. Rishi-Labyrinth Schließe alle Ereignisse auf Kamino ab. The Interior Schließe alle Ereignisse auf Coruscant, Jakku und Takodana ab. The Slice Schließe alle Ereignisse auf Kashyyyk und Kijimi ab. Trailing Sectors Schließe alle Ereignisse auf D’Qar, Naboo und Pasaana ab. Unbekannte Regionen Schließe alle Ereignisse auf Ahch-To, Endor, Kef Bir und Exegol ab. Westliche Gebiete Schließe alle Ereignisse auf Dagobah, Mustafar und Utapau ab. Haltet Ihr Euch für so eine Art Jedi? Schließe ein beliebiges Level als “Wahrer Jedi” ab. Beeindruckend. Höchst beeindruckend. Schließe alle Herausforderungen innerhalb eines beliebigen Levels ab. Ein schönes Stück für meine Sammlung. Sammle alle Minikits in einem beliebigen Level ein. Rohes, ungezähmtes Talent Schalte alle Verbesserungen einer beliebigen Charakterklasse frei. Schnellste Schrottmühle in der Galaxis Schließe alle Rennen in der Galaxis ab. Nicht versuchen. Tu es oder tu es nicht. Schließe alle Herausforderungen in der Galaxis ab. Angelegenheit für Jedi Bring mithilfe von Jedi-Gedankentricks 5 Leute in der Cantina gleichzeitig dazu, zu kämpfen. Ich hab noch nie ein echtes gesehen! Reite auf allen Kreaturen der Galaxis. Ihr habt Euer Schiff. Verdiene 17.000 Steinchen. Schickt die Besatzungen zu ihren Jägern. Zerstöre 100 TIE-Jäger. Aggressive Verhandlungen Besiege 3 Feinde gleichzeitig mit einer Explosion. Und wer erteilte Euch die Erlaubnis …? Schieße 50 Feinden die Helme von den Köpfen. So klein und schon bei den Sturmtruppen? Verkleide dich als Held 25-mal. Ich kann dich auch nicht leiden! Erreiche den 30-fachen Kampfkombo-Bonus.

Darauf müsst ihr noch achten für Platin/alle Achivements!

Spart eure Steinchen für Multiplikatoren: Im Spiel sammelt ihr immer wieder Steinchen auf, indem ihr Gegenstände zerstört oder anderweitig mit der Welt interagiert. Im Extra-Menü könnt ihr euch Multiplikatoren kaufen. Der erste für doppelte kostet 1 Millionen und der zweite für vierfache Steinchen kostet 2 Millionen.

Ab dem Punkt aber macht ihr deutlich mehr Kohle, denn die beiden Multiplikatoren werden ebenfalls multipliziert, das heißt ihr bekommt sofort die achtfache Anzahl an Steinchen. Spart sie euch also auf und kauft euch keine Charaktere oder zu viele Upgrades. Die Wichtigsten an Figuren schaltet ihr durch den normalen Ablauf in der Story frei.

Spielt erst einmal doppelt die Story: Bevor ihr euch zu sehr in der Open World verliert, solltet ihr am Besten mindestens einmal, wenn nicht sogar direkt zwei Mal die gesamte Story durchspielen. Beim ersten Run könnt ihr einfach die Geschichte genießen und beim zweiten mal solltet ihr versuchen, alle Levelmissionen zu erledigen, genug Steinchen zu sammeln und alle Mini-Kits zu finden. Danach könnt ihr euch sicher sein, dass ihr wirklich alles habt, um die Missionen in der Open World zu erledigen.

Radar für sammelbare Items: Unter den allgemeinen Upgrades befindet sich im zweiten Tier ein Radar, der euch die sammelbaren Items in den Leveln und den Planeten zeigt. Schaltet diesen spätestens nach eurem ersten Durchgang frei, um wirklich alles beim zweiten Mal zu finden.

Mit diesen Tipps solltet ihr die Platin mit ein wenig Ausdauer in „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ erhalten können. Ob ihr wissen wollt, ob das Spiel euch gefallen könnte, dann schaut in unseren PlayCentral-Test rein:

LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga: Mögen die Bauklötze mit dir sein – TEST