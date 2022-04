Alle Cheat Codes zu LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga

Ein Lego-Spiel von TT Games wäre keines, wenn es nicht auch die notorischen Cheat-Codes geben würde, die den ohnehin schon lockeren Spielspaß noch weiter auflockern. Auch Lego Star Wars: Die Skywalker Saga bringt die Möglichkeit mit, Cheats einzugeben, um ein paar besondere Dinge zu erhalten. Was das alles ist und welche Codes wir eingeben müssen, erfahrt ihr hier in der Übersicht.

Wie kann ich Cheats eingeben in LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga?

In diesem Beitrag mit nützlichen Tipps und Tricks erfahrt ihr alles über die Cheat-Codes zum Spiel. Aber da diese aus einer speziellen Kombination aus Zahlen und Buchstaben bestehen, stellt sich uns erst eine Frage.

Wie kann ich die Cheats eintippen? Das ist im Grunde ganz einfach. Ihr besucht einfach den Holoprojektor im Spiel und wechselt zum Reiter „Extras“. Hier geht ihr dann auf „Code eingeben“. Das geht, indem ihr auf der PlayStation die Dreieck-Taste und auf der Xbox die Y-Taste drückt.

Wichtig ist der Reiter ganz rechts außen. Drückt L1 auf der PS4 oder PS5 und LB auf der Xbox One oder Xbox Series X/S. Unter Extras könnt ihr Zahlen und Buchstaben in beliebiger Reihenfolge eintippen.

Startet den Holoprojektor Wechselt zum Reiter „Extras“ Drückt „Code eingeben“ Gebt einen Cheat Code ein

Welche Cheat Codes gibt es in LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga?

Aber welche Codes muss ich eingeben, um ein kleines Goodie zu erhalten? In der nachfolgenden Übersicht könnt ihr ablesen, was ihr eintippen müsst und was genau dieser Cheat bewirkt.

Kurz gesagt, die Cheats schalten neue Charaktere, neue Outfits oder sogar gleich ganze Raumschiffe frei! Das wollt ihr auf keinen Fall verpassen.

Cheat-Code Was bringt dieser Cheat? KH7P320 Aayla Secura XV4WND9 Admiral Holdo WOOKIEE Chewbacca (Holiday-Outfit) C3PHOHO C-3PO (Holiday-Outfit) TIPYIPS D-O (Holiday-Outfit) OKV7TLR Dengar WROSHYR Darth Vader (Holiday-Outfit) LIFEDAY Gonk-Droide (Holiday-Outfit) SIDIOUS Imperator WBFE4GO Nute Gunray Z55T8CQ Poggle der Geringere KORDOKU Poe Dameron (Holiday-Outfit) GR2VBXF Ratts Tyerell ARVALA7 Razer Crest (Raumschiff) SHUTTLE Resistance I-TS (Raumschiff) 3FCPPVX Tarkin SKYSAGA Temmin Wexley (Snap Wexley)