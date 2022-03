Lego Star Wars bekommt wohl Zuwachs aus Gaming-Kosmos

Die Lego Group und Disney arbeiten immer wieder an neuen Lego-Sets zur Sternensaga. In diesem Jahr warten wieder zahlreiche Neuerungen auf den Launch, während am 4. Mai 2022 sicher noch unzählige weitere Neuheiten vorgestellt werden.

Aktuell gibt es noch recht frisch im Lego Store die neuen Helme von Luke Skywalker, dem Mandalorianer oder dem Dark Trooper – und auch der N-1-Starfighter des Mandalorianers kann sich sehen lassen.

Doch schon vor dem großen „Star Wars“-Tag im Mai gibt es jetzt einen kleinen Hinweis darauf, was Lego noch so alles in 2022 planen könnte.

Lego Star Wars in 2021: Neue Sets mit Imperialer Kreuzer und „Boba Fetts Raumschiff“

Lego-Set zu Star Wars Jedi: Fallen Order geplant?

So macht es gar den Anschein, als würde ein Lego-Set zu BD-1 aus Star Wars Jedi: Fallen Order folgen. Wie Promobricks berichtet, soll es sich bei dem BD-1-Set um ein Produkt handeln, das in eine ähnliche Richtung geht wie The Mandalorian The Child-Set 74318.

Das wäre also ein etwas größeres Modell, das mit circa 1062 Bauteilen an den Start ginge und BD-1 in seiner vollen Pracht aufzeigen würde. Davon ab soll der Droide zudem als Minifigur und außerdem eine Infoplakette beiliegen, es erinnert also wirklich an das Baby Yoda-Paket.

Bilder zur BD-1-Figur gibt es bislang noch nicht und bestätigen lässt sich diese Meldung auch nicht bis zur offiziellen Ankündigung. Aber wir gehen davon aus, dass wir die Figur spätestens am 4. Mai 2022 zu Gesicht bekommen könnten, wenn nicht sogar schon früher.

Ab wann wird das BD-1-Set verkauft? Wie das Outlet berichtet, soll der Versand des Lego-Sets ab August 2022 erfolgen.

Weiter ist ein Raumschiff von Cad Bane, ein AT-ST (4+), ein Lego Star Wars Adventskalender und ein neuer Jedi Starfighter im Gespräch. Wenn es diesbezüglich offizielle Infos gibt, erfahrt ihr es umgehend auf PlayCentral.de.

Lego Star Wars bringt neue Sets: AT-ST auf Hoth