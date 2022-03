LEGO Star Wars erhält zeitlose Klassik-Dioramen

Die Lego Group und Disney gehen einen neuen Weg mit LEGO Star Wars. Nachdem zuletzt einige Bausets zu The Book of Boba Fett angekündigt wurden, sind die nächsten Pakete eher zeitloser Natur.

Es handelt sich bei den drei frisch angekündigten Bausets um echte Klassiker, die nun als Diorama ihren Weg in euer Wohnzimmer ersuchen. Werdet ihr ihnen eine Chance geben?

LEGO Star Wars bekommt 3 zeitlose Dioramen

Death Star Trench Run Diorama (75329)

Den Anfang macht das Death Star Trench Run Diorama, das den Anflug von Luke Skywalker im Graben des ersten Todessterns aufzeigt.

Das Antlitz aus „Star Wars: Eine neue Hoffnung“ könnte dramatischer nicht sein. Neben dem X-Wing von Luke Skywalker wurden zudem der TIE-Advanced-Fighter von Darth Vader und zwei TIE-Fighter verbaut. Außerdem finden wir in der Mitte des Dioramas einen Kanonenturm wieder, während eine Tafel mit den Worten „The Force is strong with this one“ geschmückt ist.

© LEGO/Disney

Das Schmuckstück, das sich gut in jeder Sammlung von jung bis alt macht, ist 10 cm hoch, 22 cm breit und 15 cm tief. Es kostet 59,99€ im Preis und wird ab dem 26. April 2022 verschickt. Das Set verfügt über 665 Teile.

Müllpresse im Todesstern (75339)

Weiter geht es mit der allseits bekannten Müllpresse, der unsere Helden Leia Organa, Luke Skywalker, Han Solo und Chewbacca in „Star Wars: Eine neue Hoffnung“ entkommen müssen. Das Set zeigt nicht nur einen Querschnitt der Müllpresse, sie ist sogar beweglich (Wände). Und zu den Details zählt unter anderem der Kopf eines Dianogas.

Werden sie es auch dieses Mal aus der Müllpresse 3263827 heraus schaffen? Auf der Tafel scherzt Han: „One thing’s for sure. We’re all gonna be a lot thinner.“

© LEGO/Disney

Im Set enthalten sind gleich sechs Minifiguren:

Luke Skywalker

Han Solo

Leia Organa

Chewbacca

R2-D2

C-3PO

„Müllpresse im Todesstern – Diorama“ ist ebenfalls 10 cm hoch, 22 cm breit und 15 cm tief. Es wird ab dem 26. April 2022 verschickt und es liegt bei 89,99€ im Preis. Das liegt unter anderem an der erhöhten Anzahl der Einzelteile, wovon 802 im Set enthalten sind.

Jedi Training auf Dagobah (75330)

Mit „Jedi Training auf Dagobah“ erhält Lego Star Wars ein weiteres Diorama, das eine klassische Szene zu euch nach Hause holt. Allerding stammt diese aus „Star Wars: Das Imperium schlägt zurück“ und ist eher sumpfartiger Natur.

Sie zeigt Yoda und Luke Skywalker beim Training auf Dagobah. Dieses Diorama enthält eine Figur von Yoda (mit Gehstock), Luke Skywalker und sogar einen R2-D2, während der Hauptteil des Dioramas die Hütte von Yoda in Anspruch nimmt.

Der versunkene X-Wing ist ebenfalls zu sehen und auch sonst strotzt es nur so vor Details. Es wirkt richtig lebendig, wie die Natur der Sümpfe von Dagobah selbst.

© LEGO/Disney

Abgerundet wird das Schaubild mit den weisen Worten: „Do. Or do not. There is no try.“

Bemerkenswert ist, dass es sich hierbei um das Umfangreichste der 3 Bausets handelt. Es enthält insgesamt über 1000 Teile. Demnach ist es auch etwas größer. Es ist 16 cm hoch, 29 cm breit und 17 cm tief. Der Preis liegt bei 79,99€ und das neue Lego-Set wird ab dem 26. April 2022 verschickt.