Star Wars wäre wahrscheinlich kein so großer Erfolg geworden, wenn es ohne die genialen Designs von Colin Cantwell erschienen wäre. Ihm verdanken wir den Look von Todesstern, X-Wing und Co., die allesamt völlig zu Recht Kultstatus genießen. Jetzt ist der Designer im Alter von 90 Jahren gestorben.

Star Wars-Designer ist im Alter von 90 Jahren gestorben

Colin Cantwell ist tot: Der Urheber und Schöpfer vieler beeindruckender Original-Designs, die wir aus dem ersten „Star Wars“-Film kennen, lebt nicht mehr. Er soll laut seiner Partnerin Sierra Dall am Wochenende im Alter von 90 Jahren gestorben sein. Wir verdanken ihm den einflussreichen Look vieler „Star Wars“-Designs, aber auch noch einiges anderes.

Sein Werk: Colin Cantwell zeichnet für einige Effekte in einem anderen, extrem einflussreichen Science Fiction-Film verantwortlich – „2001: A Space Odyssey“. Er war aber auch an Dialogen in „Die unheimliche Begegnung der 3. Art“ sowie an „War Games: Kriegsspiele“ beteiligt. Colin Catwell hat aber auch zwei Bücher geschrieben und außerdem zeitweise bei der NASA gearbeitet und zum Beispiel mit den Astronauten während der Mondlandung im Jahr 1969 kommuniziert.

Star Wars-Designs: Am bekanntesten dürfte aber die Arbeit von Colin Cantwell sein, die er für den ersten Star Wars-Film geleistet hat. Wie X-Wing, TIE Fighter, der Original-Todesstern, der erste Milleniumfalke oder ein Sternenzerstörer aussehen, hat sich seitdem geradezu ins kollektive Popkultur-Gedächtnis eingebrannt.

Wie und woran Colin Cantwell gestorben ist, wurde nicht bekannt gegeben. Fest steht zumindest wohl, dass er eine Partnerin hinterlässt, mit der er 24 Jahre liiert gewesen sein soll. Wenn ihr jetzt noch ein bisschen mehr Lust auf „Star Wars“ bekommen habt: Demnächst startet die neue Serie Obi-Wan Kenobi auf Disney+ und hier findet ihr unseren PlayCentral-Episodenguide.

