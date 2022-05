In wenigen Tagen wird die mit Hochspannung erwartete neue Star Wars-Serie Obi-Wan Kenobi am 27. Mai bei Disney+ an den Start gehen. Erste Trailer und Bilder liefern schon jetzt einen kleinen Vorgeschmack auf das Wiedersehen mit Ewan McGregor in seiner legendären Rolle als Jedi-Meister und sein erneutes Zusammentreffen mit seinem ehemaligen Padawan Anakin Skywalker (erneut von Hayden Christensen dargestellt), der inzwischen das schwarze Gewandt eines Sith-Lords samt seinen ikonischen Helm als Darth Vader übergestreift hat.

Jetzt wurden die ersten Episodentitel der 6 Folgen der Miniserie verraten und wie lange eine Folge sein wird.

Demnach bekommen wir zur Premiere gleich die ersten beiden Folgen am Stück gezeigt. Alle weiteren Folgen der sechsteiligen Miniserie sind im wöchentlichen Rhythmus beim Streamingdienst Disney+ verfügbar – bis zum Finale am 24. Juni 2022.

Obi-Wan Kenobi: Liste aller Folgen und Termine der Miniserie:

Episode 1: Part I – Termin: 27. Mai 2022

Episode 2: Part II – Termin: 27. Mai 2022

Episode 3: TBA – Termin: 3. Juni 2022

Episode 4: TBA – Termin: 10. Juni 2022

Episode 5: TBA – Termin: 17. Juni 2022

Episode 6: TBA – Termin: 24. Juni 2022

Wie lange ist eine Folge von Obi-Wan Kenobi?

Die Auftaktfolge ist mit 42 Minuten bei Disney+ verzeichnet. Damit bewegen sich die einzelnen Episoden auf einem ähnlichen Niveau wie schon bei der Erfolgsserie „The Mandalorian“ mit 35 bis 45 Minuten pro Folge, Ausnahmen sind die jeweils ersten und letzten Folgen einer Staffel mit bis zu 55 Minuten Laufzeit.

Verantwortlich für die Umsetzung der Serie zeichnet sich Showrunnerin und Regisseurin Deborah Chow, die bereits als Regisseurin für einige Folgen von „The Mandalorian“ fungierte. Der Soundtrack zur Serie stammt von niemand Geringeres als der „Star Wars“-Legende John Williams.

Erste Story-Details: Worum geht es in Obi-Wan Kenobi?

Die Handlung setzt zehn Jahre nach den Ereignissen aus „Star Wars Episode 3: Die Rache der Sith“ an und folgt Jedi-Meister Obi-Wan Kenobi, der sich zu diesem Zeitpunkt als Ben Kenobi auf dem Wüstenplanet Tatooine befindet. Nachdem sich Obi-Wans Schüler Anakin Skywalker der dunklen Seite der Macht angeschlossen hat und zu Darth Vader, flieht Obi-Wan Kenobi ins Exil nach Tatooine.

Während Ben Kenobi sich um das Wohl des noch jungen Luke Skywalkers kümmert, der bei seinem Onkel Owen Lars (Joel Edgerton) aus „Die Rache der Sith“ lebt und aufwächst, werden die Jedi-Ritter vom Imperium bedroht. Obi-Wan bekommt es auf Tatooine mit Kopfgeldjägern und anderen zwielichtigen Gestalten der Galaxie zu tun.

Als wichtige Gegenspieler wurden im neuen Trailer neben Darth Vader auch seine Schergen, die Inquisitoren bestätigt, die im Auftrag des dunklen Sith-Lords als Auftragskiller fungieren und die Order 66 des Imperators umsetzen: Sämtliche Jedi-Ritter einschließlich dem gesamten Orden zu eliminieren.

Wird es eine 2. Staffel geben?

Die „Obi-Wan Kenobi“-Serie ist bislang nur als eine Miniserie von 6 Episoden angekündigt. Bereits jetzt sind die Vorfreude und Erwartungen der vielen „Star Wars“-Fans hoch, so dass vielleicht am Ende doch die Verantwortlichen von Lucasfilm und Disney+ mit einer Fortsetzung planen. Eine 2. Staffel ist noch nicht bestätigt.

