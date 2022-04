LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga – Wertungsübersicht: Das sagt die Presse zum Klötzchen-Spaß

Am 5. April erscheint nach drei Jahren Durststrecke endlich wieder ein Spiel im LEGO-Universum. Mit LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga möchte Traveller’s Tales die ultimative Star Wars-Erfahrung im Baustein-Look bieten. Wie gewohnt erscheint der Titel für eine Vielzahl an Plattformen. Ihr könnt euch die Abenteuer in einer weit entfernten Galaxis auf dem PC, auf PS4 und PS5, auf der Nintendo Switch und auch auf Xbox One sowie Xbox Series X|S zu Gemüte führen.

LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga kaufen, Deluxe Edition mit Steelbook – Preorder-Guide

Die Entwicklung des Titels, der ursprünglich schon 2020 erscheinen sollte, war von Verschiebungen und Problemen geprägt. Dementsprechend groß waren die Sorgen, dass das Spiel enttäuschen könnte, vergleichsweise groß. Mittlerweile können wir uns dank erster erschienener Wertungen ein besseres Bild machen.

Die Wertungen zu LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga

Mit Erscheinen der Reviews zu „LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga“ bekommen wir einen guten Eindruck davon, was uns in der neuen LEGO Star Wars-Adaption erwartet. In unserer Test-Übersicht zeigen wir euch, wie die Presse das Spiel bisher bewertet hat. Folgende Aspekte werden besonders hervorgehoben:

Positive Aspekte

Enormer Umfang

Humorvolle Erzählung

Weiterentwicklung der Serien-Formel

Negative Aspekte

Spielerisch sehr simpel

Grafisch nicht überragend

Leere Sand-Box-Abschnitte

Die Meinungen zu „LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga“ fallen überwiegend positiv aus. Besonders die Weiterentwicklung der Reihe wird hervorgehoben. Traveller’s Tales schafft es hier offenbar, den Charme und die Stärken der LEGO-Spiele beizubehalten, aber dennoch einige Mechaniken sinnvoll zu überarbeiten. Auch der schiere Umfang mit insgesamt 9 Episoden weiß zu überzeugen.

Metacritic-Durchschnitt (Stand: 5. April 2022, 11:45 Uhr)

PS5 : 84

: 84 Nintendo Switch : 81

: 81 Xbox Series X|S: 83

Wertungsübersicht der Presse:

PlayCentral : Gold-Award

: Gold-Award TheGamer: 90/100

90/100 Dexerto: 90/100

90/100 Hobby Consolas : 87/100

: 87/100 CGMagazine : 85/100

: 85/100 Push Square : 80/100

: 80/100 JeuxVideo : 75/100

: 75/100 PlaySense: 75/100

Unser Test zu LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga

Auch wir durften das bunte Abenteuer vorab ausprobieren. Unsere Eindrücke könnt ihr in unserem Test zu „LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga“ nachlesen: