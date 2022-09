O’zapft is?! Call of Duty Vanguard und Warzone feiern selbstverständlich ebenfalls das Oktoberfest. Passend zum Start der Feier gibt es ein Bundle im Shop und wir verlosen jeweils zehn Stück davon für PlayStation und die Xbox.

Das Oktoberfest-Bundle für CoD Warzone und Vanguard nimmt sich natürlich selbst nicht ganz ernst. Dementsprechend findet ihr darin den legendären Waffen-Bauplan Schadenfreude oder zum Beispiel einen Bierkrug-Anhänger namens Schaumig bleiben.

Call of Duty-Gewinnspiel zum Oktoberfest-Bundle

Das steckt drin: Wir verlosen 10 Keys für die PlayStation-Konsolen PS4 oder PS5 und noch einmal 10 Keys für die Xbox One beziehungsweise Xbox Series S/X. Die Codes bescheren euch dann je 2.400 CoD-Punkte.

Das Oktoberfest-Bundle kostet im Call of Duty-Shop aktuell aber nur 1.000 Punkte, ihr habt dann also noch einige Punkte übrig. Vorausgesetzt, ihr zählt zu den glücklichen Gewinner*innen und wollt eure Punkte in das Bundle investieren.

Diese Inhalte gibt es im Oktoberfest-Bundle:

Legendäre Blaupause: Schadenfreude

Legendärer Waffen-Anhänger: Stay Frothy

Legendäre Visitenkarte: „No barrel left behind“

Legendärer Spieler-Titel: The Wurst

Episches Emblem: Bavarian Shield

Episches Graffiti: Wiesn Greetings

Epischer Sticker: Prost!

Das alles könnt ihr dann selbstverständlich sowohl in Call of Duty Vanguard als auch in Warzone zur Schau tragen. Hoch die Tassen!

So sieht das Oktoberfest-Bundle dann aus. © Activision

Das müsst ihr tun, um am Gewinnspiel teilzunehmen

Wenn euer Interesse jetzt geweckt ist, findet ihr hier alle Infos zum Gewinnspiel und der Teilnahme an unserer PlayCentral-Verlosung. Aber lasst euch nicht zu lange Zeit: Teilnahmeschluss ist der 25. September 2022 um 23:59 Uhr. Ausgenommen sind alle unter 18 Jahren.

Teilnahme – Um an dem Gewinnspiel teilnehmen zu können, kommentiere unterhalb dieses Beitrags und beantworte die Frage: Wie heißt die neue Battle Royale-Map, auf der das neue Warzone 2.0 spielt, das noch dieses Jahr erscheint?

Hinterlasst uns idealerweise eine E-Mail (mit Benutzernamen) unter [email protected], damit wir dich umgehend kontaktieren können. Mehr Infos gibt es in den Teilnahmebedingungen.

Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr voraussichtlich am selben Tag. Die Gewinner*innen werden dann von uns persönlich kontaktiert. Wir wünschen euch viel Erfolg!

Das passiert sonst gerade noch im Call of Duty-Universum

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

CoD Next: Auf einem umfangreichen „Call of Duty“-Event wurde von Activision die Zukunft des Franchises vorgestellt. Die wird wohl recht vielfältig: Neben Modern Warfare 2 und Warzone 2 erwartet euch zum Beispiel auch noch CoD Warzone Mobile.

Call of Duty Modern Warfare 2 erscheint am 28. Oktober 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X und den PC. Activision hat jetzt einige Neuigkeiten zum Multiplayer-Modus verraten und ihr könnt ihn erstmals oben im Trailer sehen.

Auch eine Multiplayer-Beta zu Modern Warfare 2 findet jetzt statt. Außerdem wurde mit dem Oni-Operator auch ein exklusiver Preorder-Bonus enthüllt, den es nur auf PS4 und PS5 gibt.

Warzone 2 wurde ebenfalls erstmals so richtig gezeigt. Die neue Map setzt auf ein Wüsten-Setting und soll größer als je zuvor werden. Verdansk kehrt ebenfalls zurück, allerdings nur im Mobile-Ableger für iOS und Android.