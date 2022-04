CoD Vanguard ist aus finanzieller Sicht ein totaler Flop

Call of Duty gehört zu den meistgespielten und beliebtesten Titeln. Publisher Activision treibt die Reihe Jahr für Jahr voran und besonders in Warzone stehen mit dem Start der dritten Season große Änderungen an.

Bei dem ganzen Hype um das Battle Royale und Cheater-Probleme ist der letzte vollwertige Release der Serie allerdings etwas untergegangen. Aktuellen Zahlen zufolge macht sich das auch finanziell bemerkbar. CoD Vanguard entpuppt sich im Nachhinein offenbar als großer Flop.

CoD Warzone: Bald auch mit Godzilla und King Kong?

CoD Vanguard: Verkaufszahlen rückläufig

In einem aktuellen Finanzbericht von Activision wird deutlich, dass sich „CoD Vanguard“ schlechter verkauft hat als der Vorgänger Call of Duty: Black Ops Cold War. So sind die Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken.

Schon vor der Veröffentlichung stand „CoD Vanguard“ in der Kritik. Twitch-Streamer Montanablack entschied sich sogar zum ersten Mal seit 12 Jahren gegen den Kauf. Auch der Verkaufsstart blieb hinter den Erwartungen zurück. Offenbar hat sich dieser Trend seither nicht mehr gewandelt.

Die Problematik betrifft aber offenbar nicht nur den letzten Teil. Auch die aktiven Spielerzahlen sind dem Bericht zufolge rückläufig. Waren es im März 2021 noch 150 Millionen aktive Spieler*innen, sind es ein Jahr später nur noch 100 Millionen. Das ist natürlich immer noch komfortabel, aber immerhin ein Verlust von einem knappen Drittel.

Gründe und Aussicht

Die genauen Gründe für den Rückgang lassen sich natürlich nur schwer benennen. Schwankende Spielerzahlen sind bei großen Service-Games keine Seltenheit. Wenn zum Start der neuen Season wieder ein besonderes Event ansteht, werden sich vermutlich auch wieder mehr Leute anmelden.

Dennoch gibt es ein paar Probleme, die schon länger bestehen. Einerseits sind da die immer wieder auftauchenden Cheater, die Activision offenbar nicht komplett in den Griff bekommt. Aktuell hat sich sogar ein besonders prominenter Spieler als Schummler offenbart. Aber auch beim Balancing gibt es nach wie vor Probleme.

CoD: Warzone – Streamerin erwischt Cheater, deren Twitch-Kanäle werden gesperrt

Warum es asgerechnet „CoD Vanguard“ erwischt hat, lässt sich natürlich nur spekulieren. Für die Zukunft wurden aber offenbar schon Konsequenzen gezogen. So soll der jährliche Veröffentlichungsrhythmus gebrochen werden. Für das kommende Call of Duty MW II nimmt der Publisher außerdem mehr Geld als je zuvor in die Hand.

Was denkt ihr darüber? Habt ihr Vanguard gespielt und könnt ihr die Kritik nachvollziehen? Schreibt es uns in die Kommentare!