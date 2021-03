CoD: Warzone – Streamerin erwischt Cheater, deren Twitch-Kanäle werden gesperrt

In einem Onlinespiel zu Cheaten, kann böse Folgen haben. Das mussten die beiden CoD: Warzone-Spieler Sarah „Icy Vixen“ Belles und BeardedBanger am eigenen Leib erfahren, als die Zuschauer eines Streams ein ungewöhnliches Verhalten bemerkten. Streamerin Alex Zedra, welche in Call of Duty dem Operator Mara ihr Gesicht leiht, war Host der Partie.

CoD: Warzone-Match zeigt eindeutig Cheater

Belles beispielsweise konnte mit Aimbots und Wallhacks Spieler aufs Korn nehmen, obwohl das durch einen Hügel auf der Map gar nicht möglich war. Sarah „Icy Vixen“ Belles hätte diesen Spieler auf regulärem Weg so gar nicht treffen können. Der Gegner bleibt ständig in ihrem Visier. So perfekt kann man kaum zielen.

Hey @Twitch I hosted a streamer hacking during a tourney…just thought you should know. IcyVixen and BeardedBanger. pic.twitter.com/ZQgEpAgYeM — A L E X ᡕᠵ᠊ᡃ່࡚ࠢ࠘ ⸝່ࠡࠣ᠊߯᠆ࠣ࠘ᡁࠣ࠘᠊᠊ࠢ࠘𐡏 💕 (@Alex_zedra) March 12, 2021

Die beiden Spieler Sarah „Icy Vixen“ Belles und BeardedBanger stritten ab, Cheats benutzt zu haben. Doch die Beweise waren eindeutig. BeardedBanger wollte seine Partnerin noch in Schutz nehmen, als seine Videos alle untersucht wurden.

Er löschte diese daraufhin von seinem Kanal. Jedoch zu spät. Einige wurden bereits analysiert und in diesen entdeckte man Szenen, die auf Cheating hindeuteten. Auch Videos von Sarah „Icy Vixen“ Belles wurden untersucht und es sieht hier ebenfalls so aus, als würde sie in CoD Aimbots und Walhacks nutzen.

Nachdem beide gemeldet wurden, sind ihre Twitch-Kanäle inzwischen gesperrt. Ob sie aber wirklich gecheatet haben, muss erst noch geklärt werden. Der Online-Shooter „Call of Duty: Warzone“ wird immer wieder von Hackern und Cheatern geplagt. Und das, selbst ein Jahr nach dem Release des Spiels. Es gab bereits zahlreiche Bannwellen, in denen Cheater aus dem Verkehr gezogen wurden. Doch das Problem besteht noch immer.

Cheaten wird besonders bei den Turnieren ein Problem, denn gerade bei diesen sollte es besonders fair zugehen. Doch selbst in Turnieren halten sich Cheater nicht zurück.