CoD Warzone: Godzilla nimmt Kurs auf Caldera

Call of Duty: Warzone startet schon nächste Woche in die dritte Season. Der Battle-Royale-Shooter, der eng mit Call of Duty: Vanguard verzahnt ist, erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit, auch wenn die schiere Downloadgröße zuletzt einige Spieler*innen zum Aufhören gebracht hat.

Season drei soll dabei große Events bieten und auch das ein oder andere Cross-Over ist offenbar in Planung. Kürzlich gab es auch Gerüchte, dass Godzilla und King Kong Teil des Spiels werden könnten. Diese scheinen sich jetzt nach und nach zu bestätigen.

Warzone: Godzilla ist im Anmarsch

Vor einigen Tagen wurde der offizielle Trailer zur neuen Season von Warzone veröffentlicht, an dessen Ende mysteriöse Geräusche zu hören sind, während eine Stimme aus dem Off eine neue Bedrohung beschreibt. Schnell wurden die Geräusche den Monsterverse-Filmen zugeordnet.

Jetzt hat Activision per Mail weiteres Bildmaterial geteilt, das die kurz bevorstehende Ankunft von Godzilla anteasert. Darauf ist einerseits die aus dem Spiel bekannte Map Caldera zu sehen, weiter unten im Wasser sind äußerst verdächtige Schatten und Wellen zu sehen. Wer die aktuelle Filme gesehen hat, erkennt hier eindeutig die Referenz zu Godzilla.

© Activision

Die riesige Echse mit dem nuklearen Atem ist also auf dem Weg zum Schlachtfeld und dürfte in Kürze eintreffen. Ein Event zum Start der Season dürfte Godzilla dann in voller Pracht präsentieren.

Neue Inhalte in Season 3 von CoD: Warzone

Die dritte Season von „Call of Duty: Warzone“ beginnt am 27. April. Bis dahin könnt ihr also noch die Belohnungen des Battle Pass von Season zwei einsammeln. Zum Beginn der neuen Season wird dann ein großes Ingame-Event erwartet. Ob und wie Godzilla und eventuelle andere Kaiju-Monster in laufende Runden integriert werden, ist aktuell unklar.

Natürlich wird es darüber hinaus auch wieder neue Waffen, Items und Skins geben. Spätestens in den nächsten Tagen sollte es dazu neue Infos geben. Auch die Map wird höchstwahrscheinlich ein paar Änderungen bekommen, eventuell kommen neue Orte ins Spiel oder das Terrain wird angepasst.

Freut ihr euch auf Season drei und Godzilla oder interessiert ihr euch gar nicht für „Call of Duty: Warzone“? Schreibt es uns in die Kommentare!