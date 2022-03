Call of Duty-Fans deinstallieren Spiel wegen Downloadgröße

Call of Duty hat ein echtes Problem mit der Spielgröße, also der tatsächlichen Größe auf der Festplatte. Das Game ist so groß, dass Spieler*innen aufgeben und es lieber deinstallieren, bevor sie Unmengen an Gigabyte noch einmal herunterladen.

Das klingt nach einem echten Albtraum für ein Entwicklerstudio und das ist es an dieser Stelle auch in der Realität. Dass das bei CoD passiert, hat jetzt sogar Activision von offizieller Seite aus bestätigt. Die Megagröße des Spiels führt dazu, dass die Fans dem Franchise den Rücken kehren.

Call of Duty: Spielerzahl sinkt wegen Größe

In einem Talk mit dem Streamer Teep hat sich der Verantwortliche Josh Bridge, Call of Duty: Warzone Live Operations Lead, dazu verleiten lassen, einmal Stellung zu beziehen.

Das Problem sei nicht nur, dass die CoD-Fans gehen, obendrein würde es sie auch daran hindern, neue Karten zu veröffentlichen. Bridge erklärt:

„Die Installations- und Re-Installationsgrößen sind einfach der Wahnsinn, oder? Wenn wir die Karte Caldera herausnehmen und sagen, dass wir die Verdansk-Karte veröffentlichen, könnte das im Wesentlichen ein erneuter Download in der Größe von Warzone sein.“

Daraufhin bestätigt er, dass dies zum Verlust von Spielerzahlen führe:

„Jedes Mal, wenn wir das getan haben, haben wir am Ende aktive Spieler verloren.“

Der Grund dafür sei relativ klar: die Spieler*innen sind der Ansicht, dass sie diese enorme Größe nicht noch einmal herunterladen möchten. Immerhin braucht Warzone rund 175 GB auf dem PC, während die Konsolenversionen auf rund 92 GB kommen.

Und wir dürfen nicht vergessen, dass dies nur Warzone betrifft. Wenn wir zum Beispiel obendrein noch die Singleplayer-Inhalte von Modern Warfare installieren, fallen noch einmal rund 75 GB an. Auf dem PC braucht ihr also rund 250 GB Speicherplatz für ein einziges Spiel.

250 GB für ein Spiel ist selbst in Zeiten, in denen viele womöglich eine 1-TB-Festplatte in ihrem PC als Standard verbaut haben, recht enorm. Aber wie seht ihr das? Habt ihr CoD auch schon deinstalliert wegen der Größe oder erfreut ihr euch immer noch an Warzone?