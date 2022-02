CoD Warzone: Bald auch mit Godzilla und King Kong?

Call of Duty: Warzone erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Auch wenn der letzte Teil der Reihe, Call of Duty: Vanguard die Erwartungen nicht erfüllen konnte, bleibt der Battle-Royale-Ableger ein absoluter Dauerbrenner.

Erst kürzlich kamen darüber hinaus Gerüchte auf, dass der nächste Teil mit einem riesigen Budget ausgestattet werden soll. Ende 2022 könnte dann auch der Wechsel auf eine neue Engine bevorstehen, wodurch auch Warzone ein neues Kapitel aufschlagen könnte. Wenn es nach einem bekannten Leaker geht, erwartet uns dann Großes.

Call of Duty Warzone 2: Nachfolger befindet sich wohl in Entwicklung, komplette Neuentwicklung laut Gerücht

CoD Warzone: Große Events wie in Fortnite?

Schon in der Vergangenheit bot „Call of Duty: Warzone“ einzelne Events, in denen Figuren oder Locations aus anderen Medien eingeführt wurden. So fanden etwa Rambo und John McClane aus Stirb langsam ihren Weg in den Shooter.

Der bekannte Leaker Tom Henderson hat nun von einigen Artworks erzählt, die er zu Gesicht bekommen hat. Darauf waren die beiden Monster Godzilla und King Kong, die sich erst kürzlich im Kino prügelten, innerhalb von CoD abgebildet.

Ob es sich dabei lediglich um verworfene Konzepte oder um zukünftige Pläne handelt, bleibt natürlich unklar. Henderson geht allerdings davon aus, dass es auch in Warzone zukünftig vermehrt große Events wie im Konkurrenten Fortnite geben könnte.

Große Pläne für Warzone 2?

Für solche Events scheint der aktuelle technische Unterbau eigentlich nicht ausgelegt. Die Map wird seltener verändert, Events finden deutlich kleiner statt und bieten meist nur ein paar neue Skins. Mit dem Release des nächsten großen „Call of Duty“ könnte sich das aber ändern.

Gerüchten zufolge wird es dort eine neue Engine geben, die deutlich flexibler und leichter zu verändern ist. Davon würde dann natürlich auch und insbesondere der Battle-Royale-Modus profitieren.

Call of Duty: Die nächsten drei Spiele für die PS4 und PS5 sind abgesichert

Das Timing für Godzilla und King Kong wäre dennoch etwas merkwürdig. Aktuell steht kein Film mit den beiden Monstern an und auch der letzte kam nicht allzu gut an. Dennoch ist es durchaus möglich, dass wir uns schon bald riesigen Gegnern ausgesetzt sehen, wenn wir um den Titel in „Call of Duty: Warzone“ kämpfen.

Wie seht ihr die Gerüchte? Welche Kollaboration würdet ihr gerne in Warzone sehen? Schreibt uns eure Meinungen gerne in die Kommentare!