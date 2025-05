Capcom-Spiele fehlen im Epic Games Store – Warum die ikonischen Titel ausbleiben

Der Epic Games Store hat sich seit seiner Einführung im Dezember 2018 als beliebte Plattform für die digitale Distribution von Videospielen etabliert. Ursprünglich als Reaktion auf die hohe Umsatzbeteiligung von Steam ins Leben gerufen, bietet der Store Entwicklern einen attraktiveren Umsatzanteil von 88 % und verzichtet auf die Lizenzgebühren für Spiele, die auf der Unreal Engine basieren. Trotz der anfänglichen Skepsis hat Epic Games zahlreiche Entwickler und Publisher gewinnen können, indem sie exklusive Verträge und garantierte Mindesteinnahmen angeboten haben.

Seit 2024 ist der Store auch auf Android und iOS verfügbar, wobei die iOS-Version nur in Europa erhältlich ist. Eine der Hauptattraktionen des Epic Games Stores sind die wöchentlichen kostenlosen Spiele, die viele neue Nutzer anziehen. Trotz dieser attraktiven Angebote bleibt eine bemerkenswerte Lücke im Spieleangebot: Capcom, einer der größten japanischen Spielepublisher, hat bisher keine seiner Titel im Epic Games Store veröffentlicht.

Capcoms Abwesenheit im Epic Games Store

Warum fehlen Capcom-Spiele im Epic Games Store? Capcom, bekannt für ikonische Titel wie Resident Evil, Street Fighter und Monster Hunter, hat sich bisher nicht dazu entschieden, seine Spiele auf der Plattform von Epic Games anzubieten. Trotz des großen Erfolgs dieser Spiele auf anderen Plattformen wie Steam und Konsolen, bleibt der Epic Games Store unberührt. Diese Abwesenheit ist umso erstaunlicher, wenn man bedenkt, dass Capcoms Spiele regelmäßig hohe Verkaufszahlen erzielen.

Ein Beispiel für diesen Erfolg ist das kürzlich veröffentlichte Monster Hunter Wilds. Das Spiel erschien am 28. Februar 2025 und verkaufte sich weltweit über acht Millionen Mal innerhalb der ersten drei Tage. Es unterstützt Cross-Platform-Play und bietet eine nahtlose Spielerfahrung in einer offenen Welt. Genau solche erfolgreichen Titel fehlen im Epic Games Store, obwohl sie sicherlich eine große Zielgruppe ansprechen würden.

Strategische Überlegungen und mögliche Zukunft

Was sagt Capcom zu seiner Strategie? In einem Bericht aus dem Jahr 2020 äußerte sich Capcom zu Fragen über den Epic Games Store zurückhaltend. „Wir kommentieren derzeit keine spezifischen Dienste“, so Capcom. „Wir werden weiterhin die Möglichkeiten auf verschiedenen Plattformen evaluieren.“ Diese zurückhaltende Haltung lässt Raum für Spekulationen, ob und wann Capcom seine Strategie ändern könnte.

In der Zwischenzeit setzt der Epic Games Store seine Strategie fort, neue Kunden mit kostenlosen Spielen anzuziehen. Aktuell sind Titel wie Deliver at All Costs, Gigapocalypse und Sifu kostenlos bis zum 29. Mai 2025 erhältlich. Diese Aktionen könnten potenziell auch für Capcom interessant sein, um ihre Spiele einer neuen Nutzerschaft vorzustellen.

Die Zukunft des Epic Games Store

Welche Entwicklungen sind für den Epic Games Store geplant? Der Epic Games Store plant, seine Funktionen weiter auszubauen, jedoch ohne die Absicht, Foren oder Nutzerbewertungen einzuführen. Stattdessen setzt Epic auf bestehende soziale Medien, um diese Funktionen zu ersetzen. Ab Juni 2025 plant Epic, für Spiele mit einem Umsatz von unter einer Million Euro keinen Umsatzanteil zu nehmen. Dies könnte kleinere Entwickler anziehen, die ihre Spiele zunächst ohne Risiko veröffentlichen möchten.

Die Frage, ob Capcom in Zukunft seine Spiele im Epic Games Store anbietet, bleibt offen. Die Vorteile für Spieler und Entwickler liegen auf der Hand, doch es bleibt abzuwarten, wann Capcom diesen Schritt gehen wird. Bis dahin können sich die Spieler weiterhin auf zahlreiche andere Titel im Epic Games Store freuen und gespannt verfolgen, wie sich die Plattform weiterentwickelt.

Was denkst du? Sollten Capcom-Spiele auf dem Epic Games Store verfügbar sein? Welche Titel würdest du dir wünschen? Teile deine Meinung in den Kommentaren!