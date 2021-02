Bowser’s Fury: Zu zweit spielen, so aktiviert ihr den Koop-Multiplayer – Guide

Bowser’s Fury ist ein brandneues Spiel, das in der Nintendo Switch-Version von Super Mario 3D World enthalten ist. Darin bekommt es Mario mit dem gigantischen Wut-Bowser zu tun und muss eine Open-World nach zahlreichen Insignien absuchen. Das neue Mario-Abenteuer könnt ihr solo bestreiten oder zusammen mit einem Freund. Wir sagen euch in diesem kurzen Guide, wie ihr den Koop-Multiplayer in „Bowser’s Fury“ aktiviert.

Guide: Der Koop-Multiplayer von Bowser’s Fury erklärt

Mario ist in „Bowser’s Fury“ nicht allein unterwegs. Im Spiel steht dem Klempner Bowser Jr. zur Seite, der Spross von Bowser. Spielt ihr allein, wird Bowser Jr. von einer KI gesteuert. Wollt ihr aber im Koop zocken, dann übernimmt euer Freund die Rolle von der Schildkröte.

© Nintendo

Wie viele Spieler können zusammen „Bowser’s Fury“ spielen? Das geht entweder allein oder zu zweit. Der erste Spieler hüpft mit Mario umher, während der zweite Spieler Bowser Jr. steuert. Drei oder mehr Spieler werden leider nicht unterstützt.

Funktioniert der Multiplayer auch online? Nein, es wird nur Couch-Koop geboten. Das heißt, ihr könnt zusammen an einer Konsole zocken. Nur einer von euch benötigt das Spiel, aber jeder von euch muss einen eigenen Controller haben.

Welche Controller werden unterstützt? Eigentlich werden alle für die Nintendo Switch gängigen Controller unterstützt. Ihr könnt jeweils mit zwei Joy-Con, nur einem einzelnen Joy-Con oder mit dem Pro Controler zocken.

So aktiviert ihr den Koop-Multiplayer!

Eines vorweg: Ihr könnt nicht direkt zum Start zu zweit ins Abenteuer springen. Erst muss ein Spieler mit Mario die erste Szene mit Wut-Bowser überstehen und anschließend Bowser Jr. treffen. Erst wenn der Koopa-Sohnemann in seiner Clown-Kutsche sich euch angeschlossen hat, kann‘s mit dem Multiplayer losgehen.

Ab diesem Zeitpunkt ist es für euren Kumpel jederzeit im Spiel möglich, sich dem Geschehen anzuschließen. Das geht ganz einfach im laufenden Spiel, ihr müsst nicht ins Hauptmenü zurück. Ruft mit der Plus-Taste das Spielmenü auf und ihr seht den Button 2-Spieler-Modus. Klickt auf den Button und ihr werdet aufgefordert, die Controller für beide Spieler zu registrieren. Das geht ganz einfach, indem ihr den Bildschirm-Anweisungen folgt.

© Nintendo

Ist jedem Spieler ein Controller zugewiesen, geht’s direkt im Spiel weiter. Euer Freund steuert jetzt Bowser Jr. und kann euch unterstützen.

Was kann Spieler 2 als Bowser Jr. alles machen?

Im Koop-Multiplayer von „Bowser’s Fury“ besitzen beide Spieler unterschiedliche Fähigkeiten. Mario und Bowser Jr. steuern sich komplett unterschiedlich. Während das Move-Set von Mario vor allem Sprünge umfasst, kann Bowser Jr. in seiner Clown-Kutsche fliegen und höher gelegene Items oder sogar Katzen-Insignien-Stücke einsammeln.

© Nintendo

Erblickt ihr an einer Wand eine Kritzelei (oftmals ein Fragezeichen), dann kann euer Kumpel als Bowser Jr. seinen Pinsel schwingen und ein Item aus der markierten Stelle der Wand erscheinen lassen. Natürlich ist Bowser Jr. auch in der Lage, mit dem Pinsel zuzuschlagen und Gegner zu besiegen.

Außerdem kann euer Kumpel Mario mit Power-Ups versorgen, die ihr eingesammelt habt. Auf Knopfdruck erscheint dann ein gewähltes Item aus dem Inventar. Dann muss sich der Mario-Spieler nicht selbst drum kümmern.

Glücklicherweise ist Bowser Jr. unverwundbar: Daher könnt ihr auch einfach den kleinen Bruder an den Controller lassen ohne Angst haben zu müssen, von einem Gegner besiegt zu werden.

Was Spieler 2 NICHT machen kann

Der Multiplayer ist recht abgespeckt: Das heißt, euer Kumpel kann als Spieler 2 nicht so viel machen, wie ihr selbst. Vor allem wenn es um die Kamera-Steuerung geht – das Bewegen der Kamera ist nur Spieler 1 vorbehalten. Spieler 2 muss also zusehen, dass er im Bild bleibt, schafft er das nicht, kann er sich aber zu Mario teleportieren.

© Nintendo

Wasserritte auf Plessie, Kämpfe gegen Wut-Bowser oder Platformer-Einlagen kann Bowser Jr. nicht mit bestreiten. Das geht nur mit Mario.

Multiplayer beenden

Soll der Multiplayer beendet werden, geht das erneut über das Menü, das ihr mit der Plus-Taste ausruft. Dort steht dann 2-Spieler-Modus beenden. Daraufhin spielt ihr dann solo von der gleichen Stelle aus weiter.