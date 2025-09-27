Borderlands 4-TGS 2025: Erster neuer Kammer-Jäger wird enthüllt

Heute ist ein besonders aufregender Tag für alle Fans von Borderlands 4. Gearbox Software hat angekündigt, auf der Tokyo Game Show 2025 den ersten neuen Kammer-Jäger des Spiels vorzustellen. Diese Enthüllung ist Teil eines zukünftigen DLCs, das den Spielern neue Geschichten und Charaktere bieten wird. Die Tokyo Game Show, die jedes Jahr im September im Makuhari Messe in Chiba, Japan, stattfindet, ist eine der größten Messen für Videospiele weltweit und zieht sowohl japanische als auch internationale Entwickler an.

Neue Enthüllungen auf der Tokyo Game Show

Was erwartet dich auf der Tokyo Game Show 2025? Neben der Enthüllung des neuen Kammer-Jägers von Borderlands 4 wurden bereits zahlreiche spannende Ankündigungen gemacht. Forza Horizon 6 wurde offiziell bestätigt, Resident Evil Requiem erhielt eine weitere Präsentation, und Call of Duty: Black Ops 7 präsentierte mehrere Japan-themenbezogene Karten. Diese Vielfalt an Neuigkeiten sorgt dafür, dass die Tokyo Game Show 2025 ein Highlight für Gamer aus aller Welt ist.

Gearbox Software hat in einem Beitrag auf Steam bestätigt, dass sie ihre Präsentation heute um 10:30 Uhr CET beginnen werden. Die Fans können sich auf die Vorstellung des ersten von zwei neuen Kammer-Jägern freuen, die im Rahmen der kostenpflichtigen Story-Pack-DLCs zu Borderlands 4 hinzugefügt werden. Aktuell besteht die Riege der Kammer-Jäger aus Vex, Rafa, Harlowe und Amon, und die Community ist gespannt, welche neuen Spielmechaniken der neue Charakter mitbringen wird.

Spekulationen über den neuen Kammer-Jäger

Welche Hinweise gibt es auf den neuen Charakter? Ein weiterer Beitrag auf der Plattform X vom offiziellen Borderlands-Account hat die Spekulationen weiter angeheizt. In diesem Beitrag wird erwähnt, dass Gearbox den Fans einen Blick auf ihre „Hand“ gewährt, begleitet von einem GIF, das zwei in Sand vergrabene Karten zeigt. Diese Andeutung hat zu Vermutungen geführt, dass der neue Kammer-Jäger eventuell Fähigkeiten im Kartenspiel-Stil haben könnte, was eine interessante neue Dynamik für die Borderlands-Serie wäre.

Laut der Post-Launch-Roadmap von Borderlands 4 wird der erste neue Kammer-Jäger erst im ersten Quartal 2026 mit dem Story-Pack „Mad Ellie und die Kammer der Verdammten“ hinzugefügt. Diese frühe Enthüllung dient dazu, das Interesse und die Vorfreude der Fans schon jetzt zu wecken. Besitzer der Borderlands 4 Super Deluxe Edition erhalten das Story-Pack und den Kammer-Jäger ohne zusätzliche Kosten, sobald es nächstes Jahr veröffentlicht wird.

Ein Blick auf Borderlands 4

Was macht Borderlands 4 besonders? Borderlands 4 wurde am 12. September 2025 veröffentlicht und erhielt überwiegend positive Kritiken. Wie seine Vorgänger ist es ein First-Person-Looter-Shooter mit Rollenspielelementen. Das Spiel bietet eine nahtlose Welt ohne Ladebildschirme und neue Fortbewegungsmittel wie einen Greifhaken. Die Handlung dreht sich um den Kampf gegen einen Diktator namens Timekeeper auf dem Planeten Kairos, und die Spieler können sich auf eine spannende Geschichte und viele Geheimnisse freuen.

Das Spiel ist sowohl solo als auch kooperativ mit bis zu drei weiteren Spielern spielbar. Die Rückkehr von bekannten Charakteren wie Miss Mad Moxxi und Marcus Kincaid sowie neuen Herausforderungen sorgt dafür, dass Borderlands 4 ein Muss für alle Fans der Serie ist.

Welche Erwartungen hast du an den neuen Kammer-Jäger? Teile deine Gedanken und Spekulationen in den Kommentaren!