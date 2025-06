Borderlands 4: Steam dominiert Umfrage zu Exklusivität für PC-Spieler

Die Diskussion um Exklusivverträge zwischen Steam und dem Epic Games Store erhitzt die Gemüter der Gaming-Community. Randy Pitchford, der Chef von Gearbox Software, hat kürzlich eine Umfrage gestartet, um die Meinung der Spieler zu diesem Thema zu erfassen. Dabei geht es speziell um das kommende Spiel Borderlands 4 und die mögliche Exklusivität für einen der beiden Plattformen.

Die Umfrage und ihre Ergebnisse

Wie haben sich die Spieler entschieden? In der Umfrage, an der fast 10.000 Personen teilgenommen haben, gaben 53% der Teilnehmer an, dass sie Borderlands 4 auf Steam vorbestellen würden, wenn dies ihre Entscheidung über Exklusivverträge beeinflussen könnte. Gleichzeitig sagten 37,8%, dass sie dies nicht tun würden. Bei den Nutzern des Epic Games Store fiel die Resonanz deutlich geringer aus, mit lediglich 2,7% Ja-Stimmen und 5,6% Nein-Stimmen.

Diese Zahlen verdeutlichen, dass Steam bei den PC-Spielern weiterhin die dominierende Plattform ist. Die geringe Zustimmung von Epic Games Store-Nutzern könnte auf kritische Meinungen bezüglich der Plattform zurückzuführen sein, die oft aufgrund von Ressourcenverbrauch und mangelndem Kundensupport in der Kritik steht.

Warum sind Exklusivverträge wichtig?

Welche Rolle spielen Exklusivverträge im Gaming-Markt? Exklusivverträge sind ein bedeutendes Mittel, um bestimmte Spiele an eine Plattform zu binden. Borderlands 3 war beispielsweise für sechs Monate exklusiv im Epic Games Store verfügbar. Epic Games zahlte dafür fast 150 Millionen Euro, konnte diese Investition jedoch erfolgreich wieder einspielen. Solche Deals zeigen, dass Spieler bereit sind, die Plattform zu wechseln, wenn ein Spiel begehrt genug ist.

Für Borderlands 4 wird es spannend zu beobachten, wie sich die Verkäufe auf die verschiedenen Plattformen verteilen. Der Titel wird am 12. September 2025 für Xbox, PS5, PC und Nintendo Switch 2 erscheinen und gilt als einer der großen Releases des Jahres.

Die Zukunft von Gearbox und Exklusivverträgen

Wohin steuert Gearbox mit zukünftigen Spielen? Während Borderlands 4 auf mehreren Plattformen veröffentlicht wird, bleibt abzuwarten, wie sich Gearbox und die Muttergesellschaft Take-Two Interactive zukünftig positionieren werden. Die Entscheidungen, die auf Basis der aktuellen Umfrage und der Verkaufszahlen getroffen werden, könnten weitreichende Auswirkungen auf kommende Spiele haben. Es wird interessant sein zu sehen, ob Gearbox weiterhin auf Exklusivverträge setzt oder eine offenere Strategie verfolgt.

Die Collector’s Edition von Borderlands 4 ist exklusiv bei GameStop erhältlich, was zeigt, dass Exklusivdeals auch auf anderen Ebenen eine Rolle spielen können. In Deutschland sind GameStop-Filialen jedoch seit Januar 2025 geschlossen, was den Zugang zu dieser Edition erschweren könnte.

Ein Blick auf die Community-Meinung

Wie steht die Community zu dieser Debatte? Die Diskussion um Exklusivverträge ist ein kontroverses Thema in der Gaming-Community. Während einige Spieler die Vorteile einer konzentrierten Plattformnutzung sehen, kritisieren andere die Einschränkungen der Exklusivität. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Meinungen entwickeln und welche Strategie Gearbox letztendlich verfolgen wird.

Was denkst du über die Möglichkeit von Exklusivverträgen für Borderlands 4 und zukünftige Spiele von Gearbox? Teile deine Meinung in den Kommentaren mit uns!